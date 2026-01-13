"Рвало кровью": США применили сверхсекретное оружие для захвата Мадуро

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Захват президента Венесуэлы продолжает обрастать новыми подробностями. Появилась информация, что во время проведения операции вооруженные силы США могли применить неизвестное секретное оружие. Чем оно опасно?

300 пуль в минуту

В 02:00 ночи 3 января авиация США нанесла первый удар по Каракасу. Под атакой оказался аэропорт, позиции ПВО, узлы связи ВС Венесуэлы и военная база Фуэрте-Тиуна.

Согласно показаниям одного из охранников Мадуро, опубликованных в американской прессе, при захвате президента Венесуэлы было применено мощное неизвестное оружие.

"Мы были на дежурстве, но внезапно все наши радиолокационные системы отключились без каких-либо объяснений, — сказал охранник. — Следующее, что мы увидели — это дроны, множество дронов, которые летали над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать".

Американские военные оказались намного лучше скоординированы, вооружены и оснащены, чем венесуэльские.

"Они были очень продвинутыми в технологическом плане, — вспоминал охранник. — Они не были похожи ни на кого из тех, с кем мы сражались раньше".

Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро

Потрясло очевидца и как спецназовцы вели огонь: "Они стреляли с такой точностью и скоростью, что казалось, будто каждый солдат выпускает по 300 пуль в минуту".

Голова как будто взорвалась изнутри

Затем настал момент, который охранник запомнит надолго. Применили оружие, которое до сих пор снится охраннику в кошмарах.

"В какой-то момент они что-то запустили; я не знаю, как это описать, — признался он. — Это было похоже на очень мощную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, что моя голова взрывается изнутри".

Последствия оказались незамедлительными и ужасными для всех сотрудников охраны президента.

"У всех нас пошла кровь из носа, — сказал он. — У некоторых была кровавая рвота. Мы упали на землю, не в силах пошевелиться. Мы даже не могли встать после этого звукового оружия — или чем оно там было".

Любопытно, что на свидетельства охранника ссылалась , и пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в посте сети Х с подписью "Прекратите то, что вы делаете, и прочтите это…".

Мнение экспертов

Можно ли доверять свидетельствам человека, который не справился со своими обязанностями по защите президента Мадуро? Возможно, перед нами всего лишь попытка оправдаться за полный провал охраны во время атаки американского спецназа.

Однако ряд экспертов предполагает: вероятность использования секретного оружия достаточно высока.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Военные Национальной гвардии в Вашингтоне © AP Photo / J. Scott Applewhite Военные Национальной гвардии в Вашингтоне

Военный блогер Алексей Живов высказался на страницах "Российской газеты": "Речь идет о классе не смертельных систем направленного действия: акустическом и микроволновом или электромагнитном оружии, относящемся к оружию направленной энергии, а возможно, их комбинации".