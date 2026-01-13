В Люберцах главаря банды судят за убийство трех человек в 2003 году

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Отбывающий пожизненный срок главарь банды Дмитрий Лесняков по кличке "Лес" и пятеро членов его группировки предстали перед судом за убийство троих человек в 2003 году в подмосковных Люберцах, четверо фигурантов вину не признали, а Лесняков отказался от дачи показаний, сообщили РИА Новости в Московском областном суде.

Лесняков и еще один главарь банды Дмитрий Завьялов уже отбывают пожизненный срок, также осуждены ряд членов ОПГ. Всего на счету преступного сообщества более 50 особо тяжких преступлений, в том числе более 20 убийств. В распоряжении соучастников имелось большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств - целый арсенал. Установлено, что при совершении преступлений соучастники использовали методы конспирации. Тщательно спланированные ими убийства зачастую имитировались под разбойное нападение либо под результат дорожного конфликта. Бандиты долго скрывались от следствия, использовали поддельные документы на вымышленные имена, жили за границей.

Как сообщили в пресс-службе Мособлсуда , во вторник суд начал рассмотрение уголовного дела о убийстве в 2003 году в кафе "Райский уголок" в Люберцах трех человек. По версии обвинения, бандиты сначала заманили мужчин в кафе, а затем напали на них, избили, накинули на шеи веревки, на головы надели полиэтиленовые пакеты и замотали липкой лентой, что привело к смерти от удушья. После этого члены банды уничтожили следы в кафе и тайно захоронили тела в районе поселка Октябрьский

"Рассматривается уголовное дело в отношении Дмитрия Леснякова, Дениса Архипова, Андрея Еремова, Анатолия Конькова, Владимира Панасенко и Александра Шарыкина, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, организованной группой). Государственным обвинителем было предъявлено обвинение всем шестерым фигурантам дела. Подсудимые Панасенко, Шарыкин вину не признали. Подсудимые Архипов, Еремов вину не признали, за исключением одного эпизода в части сокрытия преступления. Подсудимый Лесняков воспользовался правом статьи 51 Конституции", - сказали в пресс-службе.

В суде уточнили, что следующее заседание по делу назначено на 20 января.

Столичная прокуратура в 2023 году направила в суд дела в отношении еще двух членов банды Леснякова Дмитрия Задкова и Валерия Бабаева, которым также вменялось участие в этом тройном убийстве, жертвами которого стали трое бандитов, которых в ОПГ Леснякова считали виновными в смерти членов своей банды.