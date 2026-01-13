Рейтинг@Mail.ru
17:24 13.01.2026
Компания GRU Space планирует построить первую гостиницу на Луне к 2032 году
Американская компания GRU Space намерена построить на Луне первую в своем роде гостиницу к 2032 году, об этом сообщается на сайте компании. РИА Новости, 13.01.2026
Луна. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Американская компания GRU Space намерена построить на Луне первую в своем роде гостиницу к 2032 году, об этом сообщается на сайте компании.
Согласно информации на сайте компании, GRU Space хочет запустить первую гостиницу на Луне к 2032 году. Изначально компания планирует с 2029 года исследовать и подготовить определенную область Луны для размещения там первого варианта отеля. Предполагается, что первая гостиница будет представлять надувную конструкцию, созданную на Земле. В ней будут созданы условия для того, чтобы разместить на несколько дней четырех человек.
"GRU стремится... запустить первую гостиницу на Луне к 2032 году... GRU намерена спроектировать отель таким образом, чтобы он смог находиться на поверхности по меньшей мере 10 лет до того, как потребуется его ремонт", - говорится в заявлении на сайте компании.
GRU Space подчеркивает, что позже планирует построить с помощью роботов более прочную внешнюю конструкцию вокруг "надувных элементов". Компания намерена также использовать при строительстве лунную почву. Отмечается, что второй, более прочный вариант здания гостиницы будет вдохновлен зданием Дворца изящных искусств в Сан-Франциско, и в нем можно будет разместить 10 человек.
Как указывается на сайте GRU Space, стоимость пребывания в первом варианте лунной гостиницы за одну ночь будет составлять более 416 тысяч долларов. В случае со вторым вариантом гостиницы гости будут платить более 83 тысяч долларов за ночь.
Согласно информации на сайте компании, GRU Space также намерена построить "первую американскую базу на Луне", которая предусматривает наличие складов, дорог и другой физической инфраструктуры. GRU Space также хочет создать инфраструктуру на Марсе. Однако запуск первых ракет на планету, вероятно, начнется не раньше 2030-х годов.
Компания также предлагает зарезервировать номер в гостинице на Луне на своем сайте или через электронную почту.
