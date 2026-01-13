Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко не знает, в какую сторону повернется "ошалевший" мир в новом году - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/lukashenko-2067681852.html
Лукашенко не знает, в какую сторону повернется "ошалевший" мир в новом году
Лукашенко не знает, в какую сторону повернется "ошалевший" мир в новом году - РИА Новости, 13.01.2026
Лукашенко не знает, в какую сторону повернется "ошалевший" мир в новом году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что даже обладая обширной информацией, он не знает, "в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир". РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T20:55:00+03:00
2026-01-13T20:55:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058024422_0:27:3179:1816_1920x0_80_0_0_7e8bb3d0e3de1bcdc19d5f9b4c64e530.jpg
https://ria.ru/20260112/lukashenko-2067346464.html
https://ria.ru/20260109/lukashenko-2067007100.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058024422_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_55c7b1518b6639cc365259c8058c0fb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко не знает, в какую сторону повернется "ошалевший" мир в новом году

Лукашенко не знает, в какую сторону повернется ошалевший мир в новом году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 13 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что даже обладая обширной информацией, он не знает, "в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир".
Выступая на состоявшемся во вторник в Минске приеме от имени президента Белоруссии на старый Новый год, Лукашенко напомнил, что сейчас весь мир переживает крайне непростое время, полное неожиданных событий, которые сложно предугадать.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Лукашенко призвал уничтожать все БПЛА, нарушающие белорусскую границу
12 января, 12:10
"Поэтому я вам искренне говорю: обладая массой информации, я не знаю, в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир. Я говорю "ошалевший мир" - не могу же я сказать, что мы одурели и ошалели. То есть мы, руководители государств, которые порой не знают, что творят", - сказал Лукашенко на видеозаписи, размещенной в близком к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канале "Пул Первого".
Подводя итоги прошедшего года, белорусский лидер назвал его успешным и во многом знаковым. Он отметил, что существовала вероятность, что 2025 год мог стать и тяжелым, и неуспешным. Но, по словам Лукашенко, жители Белоруссии объединились и сделали все, чтобы этого не случилось.
Лукашенко со шпицем Умкой на уборке снега - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Лукашенко с сыном и шпицем Умкой вышли на расчистку снега
9 января, 15:11
 
В миреБелоруссияМинскАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала