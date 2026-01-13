https://ria.ru/20260113/lukashenko-2067681852.html
Лукашенко не знает, в какую сторону повернется "ошалевший" мир в новом году
2026-01-13T20:55:00+03:00
МИНСК, 13 янв - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что даже обладая обширной информацией, он не знает
, "в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир".
Выступая на состоявшемся во вторник в Минске
приеме от имени президента Белоруссии
на старый Новый год, Лукашенко
напомнил, что сейчас весь мир переживает крайне непростое время, полное неожиданных событий, которые сложно предугадать.
"Поэтому я вам искренне говорю: обладая массой информации, я не знаю, в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир. Я говорю "ошалевший мир" - не могу же я сказать, что мы одурели и ошалели. То есть мы, руководители государств, которые порой не знают, что творят", - сказал Лукашенко на видеозаписи, размещенной в близком к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канале "Пул Первого".
Подводя итоги прошедшего года, белорусский лидер назвал его успешным и во многом знаковым. Он отметил, что существовала вероятность, что 2025 год мог стать и тяжелым, и неуспешным. Но, по словам Лукашенко, жители Белоруссии объединились и сделали все, чтобы этого не случилось.