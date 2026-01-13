Лукашенко не знает, в какую сторону повернется "ошалевший" мир в новом году

"Поэтому я вам искренне говорю: обладая массой информации, я не знаю, в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир. Я говорю "ошалевший мир" - не могу же я сказать, что мы одурели и ошалели. То есть мы, руководители государств, которые порой не знают, что творят", - сказал Лукашенко на видеозаписи, размещенной в близком к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канале "Пул Первого".