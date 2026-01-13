https://ria.ru/20260113/lotereya-2067665032.html
Третий житель Урала стал лотерейным мультимиллионером в 2026 году
2026-01-13T18:51:00+03:00
свердловская область
столото
урал
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Большая удача сопутствует жителям Свердловской области в новом 2026 году: уже третий житель региона с начала января стал лотерейным мультимиллионером, рассказали
РИА Новости в компании "Столото".
"Небывалая удача сопутствует жителям Свердловской области
в лотереях от "Столото
" с самого начала 2026 года. Уже третий житель региона выиграл многомиллионный суперприз", - сообщили в компании.
В первый день нового года главный приз "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото" разделили трое участников, среди которых участник из Свердловской области - он выиграл 333 333 333 рубля. Уже 5 января в лотерее был разыгран суперприз - 60 104 286 рублей, обладателем которого вновь стал житель региона. А 12 января появился третий удачливый свердловчанин - он выиграл 91 171 815 рублей.
В компании отметили, что новоиспеченный миллионер, также как и двое других счастливчиков, еще не оформил свой выигрыш в лотерейном центре. "Возможно, он или она еще не знает о своем везении", - предположили в "Столото".