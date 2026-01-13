Третий житель Урала стал лотерейным мультимиллионером в 2026 году

В первый день нового года главный приз "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото" разделили трое участников, среди которых участник из Свердловской области - он выиграл 333 333 333 рубля. Уже 5 января в лотерее был разыгран суперприз - 60 104 286 рублей, обладателем которого вновь стал житель региона. А 12 января появился третий удачливый свердловчанин - он выиграл 91 171 815 рублей.