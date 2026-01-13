Рейтинг@Mail.ru
Третий житель Урала стал лотерейным мультимиллионером в 2026 году - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/lotereya-2067665032.html
Третий житель Урала стал лотерейным мультимиллионером в 2026 году
Третий житель Урала стал лотерейным мультимиллионером в 2026 году - РИА Новости, 13.01.2026
Третий житель Урала стал лотерейным мультимиллионером в 2026 году
Большая удача сопутствует жителям Свердловской области в новом 2026 году: уже третий житель региона с начала января стал лотерейным мультимиллионером,... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T18:51:00+03:00
2026-01-13T18:51:00+03:00
свердловская область
столото
урал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975695239_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b4f8788e868352657a6bd50c0f8ad1f.jpg
https://ria.ru/20251008/lotereya-2046988160.html
свердловская область
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975695239_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57722972c9c46d041603465b3f73be82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свердловская область, столото, урал
Свердловская область, Столото, Урал
Третий житель Урала стал лотерейным мультимиллионером в 2026 году

Третий житель Свердловской области стал лотерейным мультимиллионером в 2026 году

© iStock.com / Ralf GeitheЛотерейный билет
Лотерейный билет - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© iStock.com / Ralf Geithe
Лотерейный билет . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Большая удача сопутствует жителям Свердловской области в новом 2026 году: уже третий житель региона с начала января стал лотерейным мультимиллионером, рассказали РИА Новости в компании "Столото".
"Небывалая удача сопутствует жителям Свердловской области в лотереях от "Столото" с самого начала 2026 года. Уже третий житель региона выиграл многомиллионный суперприз", - сообщили в компании.
В первый день нового года главный приз "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото" разделили трое участников, среди которых участник из Свердловской области - он выиграл 333 333 333 рубля. Уже 5 января в лотерее был разыгран суперприз - 60 104 286 рублей, обладателем которого вновь стал житель региона. А 12 января появился третий удачливый свердловчанин - он выиграл 91 171 815 рублей.
В компании отметили, что новоиспеченный миллионер, также как и двое других счастливчиков, еще не оформил свой выигрыш в лотерейном центре. "Возможно, он или она еще не знает о своем везении", - предположили в "Столото".
Победитель лотереи Спортлото 5 из 36 Гульнара Г. - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
8 октября 2025, 09:15
 
Свердловская областьСтолотоУрал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала