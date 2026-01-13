В Лондоне уже более 300 полицейских раскрыли принадлежность к масонам

ЛОНДОН, 13 янв - РИА Новости. Уже более 300 служащих лондонской полиции раскрыли свою принадлежность к масонским ложам и другим "иерархиям" после введения нового правила об обязательном раскрытии принадлежности к масонству, следует из судебных документов.

В декабре британские масоны подали судебный иск об отмене нового правила полиции Лондона , которое обязывает полицейских раскрывать свое членство в масонской ложе или других иерархических структурах. В случае, если суд пойдет навстречу истцу, действие нового правила будет приостановлено до начала полноценного судебного разбирательства.

В постановлении от 2 января, которое было опубликовано на британском сайте правовой информации Judiciary в понедельник, судья заявил, что вопрос о вынесении судебного запрета на действие нового правила будет решен судьей на этой неделе без проведения слушаний.

"Однако на данном этапе нет острой необходимости в немедленном временном запрете, учитывая, что около 300 служащих и сотрудников уже заявили о своей причастности к масонским и другим иерархическим объединениям", - говорится в документах дела.

Судья также отметил, что руководство Скотленд-Ярда согласилось рассмотреть вопрос об отмене оспариваемого решения.

В декабре руководство Скотленд-Ярда объявило о новом правиле, согласно которому полицейские обязаны раскрыть информацию о своем членстве в любой "иерархической организации, которая требует от членов поддержки и защиты друг друга". Масоны считают, что глава полиции Лондона Марк Роули "выдумывает законы наобум" и обвинили полицию в "распространении теорий заговора" об их влиянии. В пресс-службе полиции заявили изданию, что Скотленд-Ярд намерен отстаивать свое решение в суде.

В декабре газета Guardian со ссылкой на источники сообщило, что новое правило было введено на фоне внутреннего дисциплинарного нарушения, которое, вероятно, связано с масонством.