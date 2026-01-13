Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне уже более 300 полицейских раскрыли принадлежность к масонам - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/london-2067679782.html
В Лондоне уже более 300 полицейских раскрыли принадлежность к масонам
В Лондоне уже более 300 полицейских раскрыли принадлежность к масонам - РИА Новости, 13.01.2026
В Лондоне уже более 300 полицейских раскрыли принадлежность к масонам
Уже более 300 служащих лондонской полиции раскрыли свою принадлежность к масонским ложам и другим "иерархиям" после введения нового правила об обязательном... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T20:35:00+03:00
2026-01-13T20:35:00+03:00
в мире
лондон
марк роули
скотленд-ярд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983388807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc44d024c57180731bfa2c8131f09165.jpg
https://ria.ru/20251229/masony-2065413736.html
https://ria.ru/20251025/london-2050509451.html
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983388807_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8eea4590a0bbb28416c9726fbd0280b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, марк роули, скотленд-ярд
В мире, Лондон, Марк Роули, Скотленд-Ярд
В Лондоне уже более 300 полицейских раскрыли принадлежность к масонам

В Лондоне более 300 полицейских раскрыли принадлежность к масонским ложам

© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские в Лондоне
Полицейские в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 13 янв - РИА Новости. Уже более 300 служащих лондонской полиции раскрыли свою принадлежность к масонским ложам и другим "иерархиям" после введения нового правила об обязательном раскрытии принадлежности к масонству, следует из судебных документов.
В декабре британские масоны подали судебный иск об отмене нового правила полиции Лондона, которое обязывает полицейских раскрывать свое членство в масонской ложе или других иерархических структурах. В случае, если суд пойдет навстречу истцу, действие нового правила будет приостановлено до начала полноценного судебного разбирательства.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Лондоне масоны судятся с полицией из-за раскрытия членства силовиков
29 декабря 2025, 14:19
В постановлении от 2 января, которое было опубликовано на британском сайте правовой информации Judiciary в понедельник, судья заявил, что вопрос о вынесении судебного запрета на действие нового правила будет решен судьей на этой неделе без проведения слушаний.
"Однако на данном этапе нет острой необходимости в немедленном временном запрете, учитывая, что около 300 служащих и сотрудников уже заявили о своей причастности к масонским и другим иерархическим объединениям", - говорится в документах дела.
Судья также отметил, что руководство Скотленд-Ярда согласилось рассмотреть вопрос об отмене оспариваемого решения.
В декабре руководство Скотленд-Ярда объявило о новом правиле, согласно которому полицейские обязаны раскрыть информацию о своем членстве в любой "иерархической организации, которая требует от членов поддержки и защиты друг друга". Масоны считают, что глава полиции Лондона Марк Роули "выдумывает законы наобум" и обвинили полицию в "распространении теорий заговора" об их влиянии. В пресс-службе полиции заявили изданию, что Скотленд-Ярд намерен отстаивать свое решение в суде.
В декабре газета Guardian со ссылкой на источники сообщило, что новое правило было введено на фоне внутреннего дисциплинарного нарушения, которое, вероятно, связано с масонством.
Это не первый случай, связанный с масонством в Скотленд-Ярде. Официальное расследование убийства частного детектива Дэниела Моргана в 1987 году пришло к выводу, что коррупция препятствовала поиску его убийц, и авторы доклада рекомендовали ужесточить правила в отношении масонов в полиции.
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
СМИ: полиция Лондона пересмотрит девять тысяч дел о педофилии
25 октября 2025, 00:46
 
В миреЛондонМарк РоулиСкотленд-Ярд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала