Израиль открыл огонь по миротворцам ООН на юге Ливана

© AP Photo / Ariel Schalit Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем

БЕЙРУТ, 13 янв - РИА Новости. Подразделение Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) подверглось обстрелу израильского танка, говорится в заявлении пресс-службы миротворческой миссии.

"Сегодня (в понедельник) миротворческие силы UNIFIL зафиксировали передвижение двух танков типа "Меркава" с позиции Армии обороны Израиля , расположенной на ливанской территории в районе Сарда, вглубь Ливана . По каналам взаимодействия миротворцы потребовали от танков прекратить свои действия. Спустя некоторое время один из танков произвел три выстрела из основного орудия, два из которых упали на расстоянии примерно 150 метров от позиций миротворческих сил", - говорится в заявлении.

В коммюнике отмечается, что во время отхода подразделений UNIFIL с целью обеспечения собственной безопасности они подвергались непрерывному сопровождению лазерного прицела танков.

Отмечается, что в результате обстрела пострадавших зафиксировано не было.

Командования миротворческого контингента ранее уведомила Армию обороны Израиля о своей деятельности в районе Сарды в соответствии с установленной практикой проведения патрулей в "чувствительных зонах", расположенных вблизи "голубой линии".

"Подобные атаки на четко обозначенные миротворческие силы, выполняющие свои задачи в соответствии с резолюцией СБ ООН № 1701, принимают тревожно регулярный характер и представляют собой серьезное нарушение данной резолюции", - отмечается в коммюнике.

В UNIFIL в очередной раз напомнили израильской армии о ее обязанности обеспечивать безопасность миротворческих сил и прекратить нападения на них.

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 390 человек, более 680 получили ранения.