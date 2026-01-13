https://ria.ru/20260113/lipetsk-2067521681.html
В Липецкой области при атаке БПЛА пострадали два человека
В Липецкой области при атаке БПЛА пострадали два человека - РИА Новости, 13.01.2026
В Липецкой области при атаке БПЛА пострадали два человека
Количество пострадавших при атаке БПЛА на Елец Липецкой области увеличилось до двух, сообщили в региональном минздраве. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T09:28:00+03:00
2026-01-13T09:28:00+03:00
2026-01-13T09:28:00+03:00
происшествия
липецкая область
елец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/32/1532683272_0:354:3011:2048_1920x0_80_0_0_deebf361bc7dbb5579f8c7d3b7bcd55b.jpg
https://ria.ru/20260112/chp-2067464961.html
липецкая область
елец
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/32/1532683272_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_889f67a8d933030dc261bd0bcbd33ee5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецкая область, елец
Происшествия, Липецкая область, Елец
В Липецкой области при атаке БПЛА пострадали два человека
В Елецком районе Липецкой области при атаке БПЛА пострадали два человека