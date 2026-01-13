https://ria.ru/20260113/liksutov-2067544585.html
Ликсутов: компании ОЭЗ Москвы сэкономили на налогах и взносах 8,8 млрд руб
Ликсутов: компании ОЭЗ Москвы сэкономили на налогах и взносах 8,8 млрд руб - РИА Новости, 13.01.2026
Ликсутов: компании ОЭЗ Москвы сэкономили на налогах и взносах 8,8 млрд руб
Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" сэкономили на налогах и взносах 8,8 миллиарда рублей за девять месяцев 2025 года благодаря поддержке города, сообщил... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T11:20:00+03:00
2026-01-13T11:20:00+03:00
2026-01-13T11:20:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067543800_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8be9d4a636ebae4f6879639c6e391d25.jpg
https://ria.ru/20260109/liksutov-2066991510.html
https://ria.ru/20260111/liksutov-2067217391.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067543800_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_98f8b13a717ddb864dbf487bc25b90a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов
Ликсутов: компании ОЭЗ Москвы сэкономили на налогах и взносах 8,8 млрд руб
Компании ОЭЗ "Технополис Москва" сэкономили на налогах и взносах 8,8 млрд руб
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" сэкономили на налогах и взносах 8,8 миллиарда рублей за девять месяцев 2025 года благодаря поддержке города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина создаем все условия для развития столичной промышленности. Меры поддержки города позволили компаниям со статусом резидента ОЭЗ "Технополис Москва" с января по сентябрь сэкономить на налогах и взносах 8,8 миллиарда рублей", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Он добавил, что это на 56% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Так, сохраненные средства позволяют предприятиям активно расширять производство на территории столицы.
Также модернизация промышленных мощностей позволяет увеличить количество высокооплачиваемых рабочих мест. На данный момент в московской ОЭЗ трудятся более 30 тысяч человек.
Таким образом, получение статуса резидента дает возможность предприятиям на 10 лет освободиться от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 25%. Также резиденты освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках процедуры свободной таможенной зоны.