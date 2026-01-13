Ликсутов: компании ОЭЗ Москвы сэкономили на налогах и взносах 8,8 млрд руб

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" сэкономили на налогах и взносах 8,8 миллиарда рублей за девять месяцев 2025 года благодаря поддержке города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина создаем все условия для развития столичной промышленности. Меры поддержки города позволили компаниям со статусом резидента ОЭЗ "Технополис Москва" с января по сентябрь сэкономить на налогах и взносах 8,8 миллиарда рублей", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.

Он добавил, что это на 56% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Так, сохраненные средства позволяют предприятиям активно расширять производство на территории столицы.

Также модернизация промышленных мощностей позволяет увеличить количество высокооплачиваемых рабочих мест. На данный момент в московской ОЭЗ трудятся более 30 тысяч человек.