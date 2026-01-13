Рейтинг@Mail.ru
Установлены личности еще двух погибших в квартире в Саратовской области
10:31 13.01.2026 (обновлено: 22:18 13.01.2026)
Установлены личности еще двух погибших в квартире в Саратовской области
происшествия
балаково
саратовская область
россия
балаково
саратовская область
россия
происшествия, балаково, саратовская область, россия
Происшествия, Балаково, Саратовская область, Россия
© Фото : Следком 64/TelegramСледователь СК России у квартиры в Балаково, где были обнаружены тела шести человек
Следователь СК России у квартиры в Балаково, где были обнаружены тела шести человек - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Следком 64/Telegram
Следователь СК России у квартиры в Балаково, где были обнаружены тела шести человек
САРАТОВ, 13 янв — РИА Новости. Установлены личности еще двух погибших в городе Балаково Саратовской области, где в доме на улице Академика Жука в понедельник обнаружили тела шести человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В следственном управлении рассказали, что в квартире после вскрытия двери были обнаружены тела шести человек, в том числе 45-летней женщины, 50-летнего мужчины и их сыновей девяти и четырех лет. Следственным отделом по городу Балаково возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). По предварительной версии следователей, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования.
"Да, установили: 1990 года рождения женщина и мужчина 1979 года рождения — родственники (погибшей семьи. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительным данным, ранее погибшая семья состояла на учете в органах профилактики как неблагополучная.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Кемеровской области нашли тело пропавшего подростка
11 января, 10:31
 
Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
