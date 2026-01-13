Следователь СК России у квартиры в Балаково, где были обнаружены тела шести человек

Установлены личности еще двух погибших в квартире в Саратовской области

САРАТОВ, 13 янв — РИА Новости. Установлены личности еще двух погибших в городе Балаково Саратовской области, где в доме на улице Академика Жука в понедельник обнаружили тела шести человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В следственном управлении рассказали, что в квартире после вскрытия двери были обнаружены тела шести человек, в том числе 45-летней женщины, 50-летнего мужчины и их сыновей девяти и четырех лет. Следственным отделом по городу Балаково возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). По предварительной версии следователей, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования.

"Да, установили: 1990 года рождения женщина и мужчина 1979 года рождения — родственники (погибшей семьи. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.