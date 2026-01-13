https://ria.ru/20260113/lichnosti-2067533986.html
Установлены личности еще двух погибших в квартире в Саратовской области
Установлены личности еще двух погибших в квартире в Саратовской области - РИА Новости, 13.01.2026
Установлены личности еще двух погибших в квартире в Саратовской области
Установлены личности еще двух погибших в городе Балаково Саратовской области, где в доме на улице Академика Жука в понедельник обнаружили тела шести человек,... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T10:31:00+03:00
2026-01-13T10:31:00+03:00
2026-01-13T22:18:00+03:00
происшествия
балаково
саратовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067663388_0:138:1280:858_1920x0_80_0_0_d14c027f4923f53545d72fe09b8c33f2.jpg
https://ria.ru/20260111/prokopevsk-2067205850.html
балаково
саратовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067663388_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_60d5cd12f5bdf813d7e5f22c651b339a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балаково, саратовская область, россия
Происшествия, Балаково, Саратовская область, Россия
Установлены личности еще двух погибших в квартире в Саратовской области
Установлены личности еще двух погибших в квартире в Балаково Саратовской области
САРАТОВ, 13 янв — РИА Новости. Установлены личности еще двух погибших в городе Балаково Саратовской области, где в доме на улице Академика Жука в понедельник обнаружили тела шести человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В следственном управлении рассказали, что в квартире после вскрытия двери были обнаружены тела шести человек, в том числе 45-летней женщины, 50-летнего мужчины и их сыновей девяти и четырех лет. Следственным отделом по городу Балаково
возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России
("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). По предварительной версии следователей, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования.
"Да, установили: 1990 года рождения женщина и мужчина 1979 года рождения — родственники (погибшей семьи. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительным данным, ранее погибшая семья состояла на учете в органах профилактики как неблагополучная.