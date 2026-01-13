Суд продлил арест советнику губернатора Орловской области

Лежнев находится под стражей с мая 2024 года. В ноябре облсуд продлевал ему арест до 24 декабря для окончания ознакомления с материалами дела, объем которых составляет 95 томов, впоследствии арест был пролонгирован до 23 января.

По версии следствия, Лежнев организовал преступное сообщество для хищения бюджетных средств. Группа похитила более 76 миллионов рублей при реконструкции мостов и свыше 278 миллионов рублей при закупках медицинского оборудования. Кроме того, Лежнев похитил более 21 миллиона рублей под видом благотворительности и получил свыше 50 тысяч рублей по ложным документам о командировках.