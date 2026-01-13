Рейтинг@Mail.ru
11:23 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/lezhnev-2067545347.html
Суд продлил арест советнику губернатора Орловской области
Суд продлил арест советнику губернатора Орловской области
Орловский областной суд продлил до 30 июня срок ареста советнику губернатора Сергею Лежневу по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.01.2026
происшествия, орловская область
Происшествия, Орловская область
Суд продлил арест советнику губернатора Орловской области

Суд продлил до 30 июня арест советнику губернатора Орловской области Лежневу

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
ТУЛА, 13 янв – РИА Новости. Орловский областной суд продлил до 30 июня срок ареста советнику губернатора Сергею Лежневу по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
Лежнев находится под стражей с мая 2024 года. В ноябре облсуд продлевал ему арест до 24 декабря для окончания ознакомления с материалами дела, объем которых составляет 95 томов, впоследствии арест был пролонгирован до 23 января.
«

"Продлили арест на шесть месяцев – до 30 июня", - сказал собеседник агентства.

В декабре 2025 года прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении советника губернатора Сергея Лежнева и девяти его сообщников. Фигурантов обвиняют в участии в преступном сообществе, ограничении конкуренции, мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем.
По версии следствия, Лежнев организовал преступное сообщество для хищения бюджетных средств. Группа похитила более 76 миллионов рублей при реконструкции мостов и свыше 278 миллионов рублей при закупках медицинского оборудования. Кроме того, Лежнев похитил более 21 миллиона рублей под видом благотворительности и получил свыше 50 тысяч рублей по ложным документам о командировках.
