Суд продлил арест советнику губернатора Орловской области
Суд продлил арест советнику губернатора Орловской области - РИА Новости, 13.01.2026
Суд продлил арест советнику губернатора Орловской области
Орловский областной суд продлил до 30 июня срок ареста советнику губернатора Сергею Лежневу по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
2026-01-13T11:23:00+03:00
2026-01-13T11:23:00+03:00
2026-01-13T11:23:00+03:00
происшествия
орловская область
орловская область
происшествия, орловская область
Происшествия, Орловская область
Суд продлил арест советнику губернатора Орловской области
Суд продлил до 30 июня арест советнику губернатора Орловской области Лежневу
ТУЛА, 13 янв – РИА Новости. Орловский областной суд продлил до 30 июня срок ареста советнику губернатора Сергею Лежневу по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
Лежнев находится под стражей с мая 2024 года. В ноябре облсуд продлевал ему арест до 24 декабря для окончания ознакомления с материалами дела, объем которых составляет 95 томов, впоследствии арест был пролонгирован до 23 января.
"Продлили арест на шесть месяцев – до 30 июня", - сказал собеседник агентства.
В декабре 2025 года прокуратура Орловской области
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении советника губернатора Сергея Лежнева и девяти его сообщников. Фигурантов обвиняют в участии в преступном сообществе, ограничении конкуренции, мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем.
По версии следствия, Лежнев организовал преступное сообщество для хищения бюджетных средств. Группа похитила более 76 миллионов рублей при реконструкции мостов и свыше 278 миллионов рублей при закупках медицинского оборудования. Кроме того, Лежнев похитил более 21 миллиона рублей под видом благотворительности и получил свыше 50 тысяч рублей по ложным документам о командировках.