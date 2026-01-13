https://ria.ru/20260113/lenta-2067541651.html
"Лента" приобретет активы "OBI Россия"
Ритейлер "Группа Лента" приобретает активы торговой сети "OBI Россия" в виде 25 магазинов, говорится в сообщении "Ленты". РИА Новости, 13.01.2026
россия
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ритейлер "Группа Лента" приобретает активы торговой сети "OBI Россия" в виде 25 магазинов, говорится в сообщении "Ленты".
"Лента" сегодня объявляет о приобретение активов сети гипермаркетов в формате DIY ("Do It Yourself" – "сделай сам") "OBI Россия". В периметр сделки войдут 25 магазинов с общей торговой площадью 263 тысяч квадратных метров. Федеральная антимонопольная служба России
уже одобрила приобретение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сделка укрепит позиции "Группы Лента" в качестве ведущего мультиформатного игрока на российском рынке.
Сделка позволит сети выйти в новый формат DIY, а также создаст предпосылки для формирования новых предложений для покупателей за счет гибридных моделей и размещения ассортимента на территории гипермаркетов "Группы Лента".
Планируется, что интеграция активов "OBI Россия" будет происходить поэтапно до мая 2026 года.
В компании напомнили, что сеть "OBI Россия" объединяет магазины двух основных форматов: традиционные гипермаркеты площадью 12-15 тысяч квадратных метров и городские магазины меньшего формата площадью 4-8 тысяч квадратных метров с наиболее востребованным ассортиментом.
в понедельник объявила о смене названия на "DOM Лента".