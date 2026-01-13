Рейтинг@Mail.ru
Премьера Канады высмеяли из-за подарка от датского посла - РИА Новости, 13.01.2026
13:02 13.01.2026
Премьера Канады высмеяли из-за подарка от датского посла
Премьера Канады высмеяли из-за подарка от датского посла - РИА Новости, 13.01.2026
Премьера Канады высмеяли из-за подарка от датского посла
Премьера Канады высмеяли из-за подарка от датского посла

Премьера Канады Карни высмеяли из-за подаренного датским послом Lego

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Посол Дании в Канаде Николай Харрис подарил премьер-министру страны Марку Карни конструктор Lego, в котором нужно собрать порт с кораблем, в ответ на что пользователи соцсети X высмеяли подарок, заявив, что благодаря кораблю Lego флот Канады увеличился вдвое, а сам Карни наконец впервые что-то построил с момента вступления в должность.
"На этих выходных пришло время строить (с Lego). Благодарю посла Харриса за подарок. (Выражаю - ред.) солидарность с Данией", - написал Карни в соцсети X.
Премьер прикрепил к публикации две фотографии. На одной запечатлен момент вручения ему коробки Lego с изображением порта, а на второй показан уже собранный конструктор, при этом корабль из кубиков стоит на первом плане.
"И вот так просто военный флот Канады увеличился вдвое", - написал в комментариях к посту Карни один из пользователей X.
Другой комментатор саркастически заметил, что в нынешние опасные времена канадцы могут рассчитывать, что их лидер построит порт из кубиков Lego. "Это наша новая система обороны?" - поинтересовался еще один пользователь.
Некоторые обратили внимание на то, что конструктор предназначен для лиц старше 8 лет.
"Может, пусть (провинция - ред.) Альберта построит трубопроводы, пока вы не будете готовы принять управление чем-то большим, чем 500 кубиков", - заметил один из комментаторов.
Еще один пользователь заявил, что, по его мнению, Карни даже не сам собрал этот конструктор.
"Впервые с момента вступления в должность. Может, сосредоточитесь на чем-то, что помогает стране?" - вопрошает другой комментатор.
Канадцы опасаются, что их страна станет следующей целью президента США Дональда Трампа после Гренландии, передавало ранее агентство Блумберг. В 2025 году Трамп называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.
В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии, которая входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики. Компания Lego была основана в 1932 году. Основная продукция – тематические наборы конструкторов с игрушечными людьми, животными и миниатюрным транспортом. Кроме этого, компания выпускает книги, фильмы и видеоигры.
В миреКанадаГренландияДанияМарк КарниДональд ТрампДжастин ТрюдоНАТОЕвросоюз
 
 
