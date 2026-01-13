Ледокол вывел застрявший в Беринговом море на Чукотке теплоход

ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Ледокол вывел из тяжелых льдов теплоход, застрявший в Беринговом море неподалеку от поселка на Чукотке, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Теплоход вывели из тяжелого льда", - сказал собеседник, отметив, что судно еще идет за ледоколом.