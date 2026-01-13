https://ria.ru/20260113/ledokol-2067507786.html
Ледокол вывел застрявший в Беринговом море на Чукотке теплоход
Ледокол вывел из тяжелых льдов теплоход, застрявший в Беринговом море неподалеку от поселка на Чукотке, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной... РИА Новости, 13.01.2026
происшествия
чукотка
берингово море
дальневосточная транспортная прокуратура
чукотка
берингово море
2026
Происшествия, Чукотка, Берингово море, Дальневосточная транспортная прокуратура
Ледокол вывел из тяжелых льдов застрявший в Беринговом море на Чукотке теплоход