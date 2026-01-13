Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым ситуации в Иране и Венесуэле - РИА Новости, 13.01.2026
14:43 13.01.2026
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым ситуации в Иране и Венесуэле
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым ситуации в Иране и Венесуэле - РИА Новости, 13.01.2026
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым ситуации в Иране и Венесуэле
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков во вторник в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым... РИА Новости, 13.01.2026
в мире
белоруссия
иран
венесуэла
максим рыженков
сергей лавров
россия
белоруссия
иран
венесуэла
россия
в мире, белоруссия, иран, венесуэла, максим рыженков, сергей лавров, россия
В мире, Белоруссия, Иран, Венесуэла, Максим Рыженков, Сергей Лавров, Россия
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым ситуации в Иране и Венесуэле

Рыженков и Лавров обсудили ситуации в Иране и Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Архивное фото
МИНСК, 13 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков во вторник в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым обсудил ситуацию в Иране и Венесуэле, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Обсуждена ситуация в Исламской Республике Иран и Боливарианской Республике Венесуэла", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, руководители внешнеполитических ведомств Белоруссии и России отметили "недопустимость иностранного вмешательства во внутренние дела других государств и выразили надежду на скорейшее урегулирование обстановки в Исламской Республике Иран".
На пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Главы МИД Белоруссии и России обсудили двусторонние отношения
В миреБелоруссияИранВенесуэлаМаксим РыженковСергей ЛавровРоссия
 
 
