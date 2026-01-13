Главы МИД Белоруссии и России обсудили двусторонние отношения

https://ria.ru/20260113/lavrov-2067602811.html
Министры иностранных дел Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношений, график предстоящих встреч и РИА Новости, 13.01.2026
