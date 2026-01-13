Главы МИД Белоруссии и России обсудили двусторонние отношения

«

"Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, график предстоящих встреч и мероприятий на высоком и высшем уровнях", - говорится в сообщении.