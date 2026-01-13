Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД Белоруссии и России обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 13.01.2026
14:41 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/lavrov-2067602811.html
Главы МИД Белоруссии и России обсудили двусторонние отношения
Главы МИД Белоруссии и России обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 13.01.2026
Главы МИД Белоруссии и России обсудили двусторонние отношения
Министры иностранных дел Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношений, график предстоящих встреч и РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T14:41:00+03:00
2026-01-13T14:41:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
максим рыженков
сергей лавров
белоруссия
россия
в мире, белоруссия, россия, максим рыженков, сергей лавров
В мире, Белоруссия, Россия, Максим Рыженков, Сергей Лавров
Главы МИД Белоруссии и России обсудили двусторонние отношения

Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии Рыженковым двусторонние отношения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков (слева) во время пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков (слева) во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков (слева) во время пресс-конференции. Архивное фото
МИНСК, 13 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношений, график предстоящих встреч и мероприятий на высоком и высшем уровнях, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Разговор состоялся во вторник.
«

"Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, график предстоящих встреч и мероприятий на высоком и высшем уровнях", - говорится в сообщении.

В миреБелоруссияРоссияМаксим РыженковСергей Лавров
 
 
