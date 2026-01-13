Рейтинг@Mail.ru
Лавров проведет переговоры с главой МИД Намибии 14 января
14:32 13.01.2026
Лавров проведет переговоры с главой МИД Намибии 14 января
Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с коллегой из Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи в Москве 14 января, будут затронуты темы развития отношений...
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с коллегой из Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи в Москве 14 января, будут затронуты темы развития отношений стран и международной повестки, сообщили в МИД РФ.
"Четырнадцатого января министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет переговоры с министром международных отношений и торговли Республики Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи, которая находится в Москве с рабочим визитом", - говорится в сообщении, опубликованном министерством.

Уточняется, что стороны обсудят перспективы развития отношений России с Намибией, а также темы международной и региональной повестки.
