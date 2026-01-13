https://ria.ru/20260113/lavrov-2067601483.html
Лавров проведет переговоры с главой МИД Намибии 14 января
Лавров проведет переговоры с главой МИД Намибии 14 января - РИА Новости, 13.01.2026
Лавров проведет переговоры с главой МИД Намибии 14 января
Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с коллегой из Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи в Москве 14 января, будут затронуты темы развития отношений... РИА Новости, 13.01.2026
Лавров проведет переговоры с главой МИД Намибии 14 января
Лавров проведет переговоры с главой МИД Намибии в Москве 14 января