В центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв – РИА Новости. Снежная лавина сошла в районе стадиона "Спартак" на улице Набережной в Петропавловске-Камчатском, движение на этом участке перекрыто, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Снежная масса вышла на проезжую часть, движение на этом участке сейчас сильно затруднено. Спецтехника и оперативные службы уже направлены для расчистки территории и обеспечения безопасности жителей", — написал Солодов в своем Telegram-канале.
По его данным, в результате схода лавины никто не пострадал. Глава региона призвал жителей быть предельно внимательными и воздержаться от поездок на личном транспорте и не выезжать из дома без крайней необходимости.
По данным спасателей, из-за обильного снега и сильного ветра в регионе плохая видимость, сугробы и непроходимые участки дорог.
Наиболее сложная ситуация складывается в юго-восточных районах края. Максимальное количество осадков зафиксировано в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске — 39 миллиметров, а порывы ветра в поселке Озерновский достигали 45 метров в секунду.
По данным ГУ МЧС, в превентивных целях перекрыты несколько участков местных дорог, работает дорожная техника, однако после ее прохода сразу образуются новые снежные заносы.