Во Владивостоке не получали обращений о лишении Лагутенко звания

ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Дума Владивостока в течение года после озвучивания в медиапространстве инициативы о лишении музыканта Ильи Лагутенко звания почетного гражданина так и не получала соответствующих обращений, сообщили РИА Новости в думе Владивостока.
В январе 2025 года "Российская газета" сообщала, что во Владивостоке представители общественности и некоторые почетные граждане города пытаются лишить этого звания Лагутенко, в том числе из-за того, что он редко бывал в России ранее и не живет в стране. В думе Владивостока тогда проинформировали РИА Новости, что соответствующих обращений не поступало, а председатель почётных граждан Владивостока и Приморья Светлана Морозова тогда же заявляла агентству о намерении обратиться в гордуму для поиска правовых инструментов лишения Лагутенко звания.
Лагутенко сохранил право на товарный знак "Мумий Тролль" в России
14 октября 2025, 03:50
"Ничего не поступало", - сказал представитель гордумы в ответ на вопрос агентства, поступали ли обращения о лишении звания.
Морозова в свою очередь рассказала РИА Новости, что больше не занималась этим вопросом.
"Я его вычеркнула из своей жизни. Сам себе такую жизнь устроил, пусть и живет за границей", - отметила Морозова, отвечая на вопрос, обращалась ли она в думу с инициативой лишения Лагутенко звания или планирует это сделать.
Ранее в городском парламенте Владивостока агентству пояснили, что лишить человека звания почетного гражданина города можно решением думы, если будет установлено, что сведения в документах, на основании которых присвоено звание, недостоверны, либо если в силу вступит обвинительный приговор суда. При этом присвоение звания не зависит от гражданства, факта рождения или проживания человека на территории города.
Лагутенко родом из Владивостока, здесь началась творческая карьера группы "Мумий Тролль", затем она отправилась в столицу. В 2013 году Лагутенко был награждён орденом "За заслуги перед Владивостоком" первой степени. В том же году музыкант основал международный фестиваль V-ROX, который затем много лет ежегодно проходил во Владивостоке и собирал множество российских и иностранных музыкантов. В 2016 году Лагутенко присвоили звание почетного гражданина Владивостока. В 2022 году он заявил о приостановлении деятельности своей группы.