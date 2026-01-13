Во Владивостоке не получали обращений о лишении Лагутенко звания

ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Дума Владивостока в течение года после озвучивания в медиапространстве инициативы о лишении музыканта Ильи Лагутенко звания почетного гражданина так и не получала соответствующих обращений, сообщили РИА Новости в думе Владивостока.

В январе 2025 года "Российская газета" сообщала, что во Владивостоке представители общественности и некоторые почетные граждане города пытаются лишить этого звания Лагутенко , в том числе из-за того, что он редко бывал в России ранее и не живет в стране. В думе Владивостока тогда проинформировали РИА Новости, что соответствующих обращений не поступало, а председатель почётных граждан Владивостока и Приморья Светлана Морозова тогда же заявляла агентству о намерении обратиться в гордуму для поиска правовых инструментов лишения Лагутенко звания.

"Ничего не поступало", - сказал представитель гордумы в ответ на вопрос агентства, поступали ли обращения о лишении звания.

Морозова в свою очередь рассказала РИА Новости, что больше не занималась этим вопросом.

"Я его вычеркнула из своей жизни. Сам себе такую жизнь устроил, пусть и живет за границей", - отметила Морозова, отвечая на вопрос, обращалась ли она в думу с инициативой лишения Лагутенко звания или планирует это сделать.

Ранее в городском парламенте Владивостока агентству пояснили, что лишить человека звания почетного гражданина города можно решением думы, если будет установлено, что сведения в документах, на основании которых присвоено звание, недостоверны, либо если в силу вступит обвинительный приговор суда. При этом присвоение звания не зависит от гражданства, факта рождения или проживания человека на территории города.