13.01.2026
07:03 13.01.2026
Продажи новых Lada в 2025 году снизились на 24,4%
Логотип автомобиля Lada. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Продажи новых автомобилей отечественной марки Lada в России по итогам 2025 года снизились на 24,4% и составили 330 тысяч единиц, в том числе в декабре они снизились на 14,6% к декабрю 2024 года, до 31,5 тысячи штук, следует из сообщения агентства "Автостат", которое ссылается на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
Автомобиль LADA Vesta Sport Concept на Московском международном автомобильном салоне 2018 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"АвтоВАЗ" начнет продажи новой Lada в 2026 году
30 декабря 2025, 11:17
"Около четверти (24,88%) от общего объема продаж приходится на отечественную марку Lada, показатель которой в 2025 году составил 329 890 экземпляров. Между тем годом ранее ее доля находилась на уровне порядка 28%", - говорится в сообщении.
Лидерами рынка среди моделей стали Granta и Vesta, которые заняли первое и второе места соответственно по итогам 2025 года. Продажи первой модели сократились на 27% и составили почти 147 тысяч машин, а второй - на 35,2%, до почти 80 тысяч штук.
В первую десятку по итогам года вошли еще три модели производства "АвтоВАЗа". Niva Legend (34,3 тысячи штук; -26,7%) и Niva Travel (34,1 тысячи штук; -32,1%) заняли седьмое и восьмое места соответственно, а Lada Largus (27,7 тысячи штук) замкнула десятку лидеров, показав двукратный рост продаж по сравнению с 2024-м годом.
Что касается последнего месяца 2025 года, то здесь Lada также заняла первую строчку по продажам среди марок, а ее доля рынка составила 23,1%. При этом в топ-10 моделей по продажам оказалось сразу пять представителей "АвтоВАЗа".
Первое место уверенно в декабрьском рейтинге занимает Granta (12,8 тысячи штук), на пятую позицию опустилась Vesta (5,1 тысячи штук), а с седьмого по десятое места соответственно расположились Niva Travel (4,25 тысячи штук), Niva Legend (3,3 тысячи штук) и Iskra (3,2 тысячи штук). Примечательно, что последняя модель вошла в десятку лидеров впервые с момента начала продаж в конце июля 2025 года.
Всего, по данным "Автостата", в 2025 году в России было реализовано 1,326 миллиона новых легковушек, что на 15,6% меньше, чем годом ранее. При этом, в декабре продажи выросли на 10,6% в годовом выражении и составили 136,46 тысячи единиц.
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada
30 декабря 2025, 10:10
 
Россия Автостат АвтоВАЗ Lada Vesta
 
 
