Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме попросили проверить условия в роддомах на отдаленных территориях - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 13.01.2026 (обновлено: 19:16 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/kuznetsova-2067667913.html
В Госдуме попросили проверить условия в роддомах на отдаленных территориях
В Госдуме попросили проверить условия в роддомах на отдаленных территориях - РИА Новости, 13.01.2026
В Госдуме попросили проверить условия в роддомах на отдаленных территориях
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что направит обращение в Минздрав России и Росздравнадзор с целью проведения дополнительного мониторинга качества и РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T19:11:00+03:00
2026-01-13T19:16:00+03:00
общество
россия
новокузнецк
кемеровская область
анна кузнецова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
госдума рф
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063008925_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c01be163053bface08962c08ccf9dadf.jpg
https://ria.ru/20260113/proisshestviya-2067584567.html
https://ria.ru/20260113/bastrykin-2067649136.html
россия
новокузнецк
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063008925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_60b0ebfc10ed2528c2af28839293973e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, новокузнецк, кемеровская область, анна кузнецова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Общество, Россия, Новокузнецк, Кемеровская область, Анна Кузнецова, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Госдума РФ, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
В Госдуме попросили проверить условия в роддомах на отдаленных территориях

Кузнецова просит проверить условия в роддомах в небольших и отдаленных районах

© РИА Новости / Павел БедняковРеанимационный набор в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых перинатального центра
Реанимационный набор в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых перинатального центра - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Реанимационный набор в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых перинатального центра . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что направит обращение в Минздрав России и Росздравнадзор с целью проведения дополнительного мониторинга качества и доступности родовспоможения, созданных условий для будущих матерей, кадровой и материально-технической обеспеченности учреждений родовспоможения в небольших населённых пунктах и отдалённых территориях.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
Новокузнецкий родильный дом № 1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
Вчера, 14:27
"Мы обращаемся в регион с просьбой об оказании всей необходимой помощи пострадавшим семьям, включая психологическую и юридическую поддержку. А, кроме этого, обращаемся в Минздрав России, в Росздравнадзор с целью проведения дополнительного мониторинга качества и доступности родовспоможения, созданных условий для будущих матерей, кадровой и материально-технической обеспеченности учреждений родовспоможения в небольших населённых пунктах и отдалённых территориях", - написала Кузнецова в своем Telegram-канале.
Парламентарий подчеркнула, что сегодня на федеральном уровне прикладываются огромные усилия, направленные на укрепление инфраструктуры медицинской помощи семье и детям.
"Поражает сам факт того, что в одном из ключевых звеньев приоритетной сегодня демографической политики, на фоне высоких достижений по сокращению младенческой смертности, ещё есть такие управленцы. Это заставляет еще раз крайне пристально присмотреться к качеству родовспоможения в каждом регионе. Ведь именно опыт рождения малыша, особенно первого, порой является ключевым для принятия решения о рождении следующих детей", - отметила она.
По мнению Кузнецовой, в перинатальных центрах и роддомах, независимо от отдалённости от центра должны быть созданы все условия для комфортного рождения ребенка.
Работа следователей и криминалистов на месте происшествия в новокузнецком роддоме - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Дело о смерти младенцев в Новокузнецке передадут в центральный аппарат СК
Вчера, 17:40
 
ОбществоРоссияНовокузнецкКемеровская областьАнна КузнецоваФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Госдума РФСмерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала