В Госдуме попросили проверить условия в роддомах на отдаленных территориях
В Госдуме попросили проверить условия в роддомах на отдаленных территориях
В Госдуме попросили проверить условия в роддомах на отдаленных территориях
Кузнецова просит проверить условия в роддомах в небольших и отдаленных районах
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила
, что направит обращение в Минздрав России и Росздравнадзор с целью проведения дополнительного мониторинга качества и доступности родовспоможения, созданных условий для будущих матерей, кадровой и материально-технической обеспеченности учреждений родовспоможения в небольших населённых пунктах и отдалённых территориях.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка
умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ
по Кемеровской области
РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
"Мы обращаемся в регион с просьбой об оказании всей необходимой помощи пострадавшим семьям, включая психологическую и юридическую поддержку. А, кроме этого, обращаемся в Минздрав России, в Росздравнадзор
с целью проведения дополнительного мониторинга качества и доступности родовспоможения, созданных условий для будущих матерей, кадровой и материально-технической обеспеченности учреждений родовспоможения в небольших населённых пунктах и отдалённых территориях", - написала Кузнецова
в своем Telegram-канале.
Парламентарий подчеркнула, что сегодня на федеральном уровне прикладываются огромные усилия, направленные на укрепление инфраструктуры медицинской помощи семье и детям.
"Поражает сам факт того, что в одном из ключевых звеньев приоритетной сегодня демографической политики, на фоне высоких достижений по сокращению младенческой смертности, ещё есть такие управленцы. Это заставляет еще раз крайне пристально присмотреться к качеству родовспоможения в каждом регионе. Ведь именно опыт рождения малыша, особенно первого, порой является ключевым для принятия решения о рождении следующих детей", - отметила она.
По мнению Кузнецовой, в перинатальных центрах и роддомах, независимо от отдалённости от центра должны быть созданы все условия для комфортного рождения ребенка.