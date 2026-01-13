Сирийские курды обвинили Дамаск в попытке спровоцировать эскалацию в Алеппо

«

"Наши силы отслеживают вводящие в заблуждение заявления, исходящие от министерства обороны правительства Дамаска, касающиеся обстановки в районе Масканы и Дейр-Хафера. Мы подтверждаем отсутствие каких-либо передвижений или военных сосредоточений наших сил в указанных районах и подчеркиваем, что все распространяемые утверждения не имеют под собой никаких оснований",- говорится в заявлении.