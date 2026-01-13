Рейтинг@Mail.ru
Сирийские курды обвинили Дамаск в попытке спровоцировать эскалацию в Алеппо
14:50 13.01.2026
Сирийские курды обвинили Дамаск в попытке спровоцировать эскалацию в Алеппо
в мире
сирия
алеппо
дамаск (город)
сирийские демократические силы
сирия
алеппо
дамаск (город)
в мире, сирия, алеппо, дамаск (город), сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Алеппо, Дамаск (город), Сирийские демократические силы
Сирийские курды обвинили Дамаск в попытке спровоцировать эскалацию в Алеппо

В СДС обвинили Дамаск в попытке спровоцировать вооруженную эскалацию в Алеппо

© AP Photo / Ghaith AlsayedСолдаты сирийской армии в Алеппо
Солдаты сирийской армии в Алеппо - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Солдаты сирийской армии в Алеппо. Архивное фото
БЕЙРУТ, 13 янв - РИА Новости. Командование вооруженных сил Сирии умышленно дает ложную информацию о якобы концентрации сил СДС на востоке провинции Алеппо с целью спровоцировать вооруженную эскалацию в данной части страны, утверждает пресс-служба курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС).
Ранее во вторник министерство обороны Сирии объявило восточную часть провинции Алеппо закрытой военной зоной под предлогом концентрации сил СДС на западном берегу реки Евфрат.
Солдаты сирийской армии в Алеппо. 7 января 2026 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Сирийская армия анонсировала удары по позициям СДС в Алеппо
8 января, 11:52
"Наши силы отслеживают вводящие в заблуждение заявления, исходящие от министерства обороны правительства Дамаска, касающиеся обстановки в районе Масканы и Дейр-Хафера. Мы подтверждаем отсутствие каких-либо передвижений или военных сосредоточений наших сил в указанных районах и подчеркиваем, что все распространяемые утверждения не имеют под собой никаких оснований",- говорится в заявлении.

В командовании СДС отметили, что повторение подобных утверждений со стороны министерства обороны во второй раз представляет собой "попытку спровоцировать напряженность и создать предлог для эскалации".
"Мы предостерегаем от продолжения этого подстрекательского курса и подтверждаем нашу приверженность варианту деэскалации, оставляя за собой законное право принять все необходимые меры для защиты региона и обеспечения безопасности мирных жителей",- отмечается отметили в пресс-службе.

Солдаты сирийской армии в Алеппо - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Сирии объявили восточную часть провинции Алеппо закрытой военной зоной
Вчера, 13:52
 
