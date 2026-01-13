Сирийские курды обвинили Дамаск в попытке спровоцировать эскалацию в Алеппо

БЕЙРУТ, 13 янв - РИА Новости. Командование вооруженных сил Сирии умышленно дает ложную информацию о якобы концентрации сил СДС на востоке провинции Алеппо с целью спровоцировать вооруженную эскалацию в данной части страны, утверждает пресс-служба курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС).
«
"Наши силы отслеживают вводящие в заблуждение заявления, исходящие от министерства обороны правительства Дамаска, касающиеся обстановки в районе Масканы и Дейр-Хафера. Мы подтверждаем отсутствие каких-либо передвижений или военных сосредоточений наших сил в указанных районах и подчеркиваем, что все распространяемые утверждения не имеют под собой никаких оснований",- говорится в заявлении.
В командовании СДС отметили, что повторение подобных утверждений со стороны министерства обороны во второй раз представляет собой "попытку спровоцировать напряженность и создать предлог для эскалации".
«
"Мы предостерегаем от продолжения этого подстрекательского курса и подтверждаем нашу приверженность варианту деэскалации, оставляя за собой законное право принять все необходимые меры для защиты региона и обеспечения безопасности мирных жителей",- отмечается отметили в пресс-службе.