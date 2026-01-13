https://ria.ru/20260113/kuba-2067696368.html
В Аргентине прокомментировали угрозы США в адрес Кубы
В Аргентине прокомментировали угрозы США в адрес Кубы - РИА Новости, 13.01.2026
В Аргентине прокомментировали угрозы США в адрес Кубы
Угрозы США в адрес Кубы - это шаг вперёд в стратегии обращения с Латинской Америкой и Карибским бассейном как с колонией, сообщил РИА Новости депутат провинции... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T23:26:00+03:00
2026-01-13T23:26:00+03:00
2026-01-13T23:26:00+03:00
в мире
куба
сша
латинская америка
дональд трамп
мигель диас-канель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/13/1508381343_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_d33966053943a034687a0221f3c22e0a.jpg
https://ria.ru/20260113/kuba-2067584226.html
https://ria.ru/20260113/kuba-2067504795.html
куба
сша
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/13/1508381343_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_88d842597f269490192e95d9a1db8654.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, сша, латинская америка, дональд трамп, мигель диас-канель
В мире, Куба, США, Латинская Америка, Дональд Трамп, Мигель Диас-Канель
В Аргентине прокомментировали угрозы США в адрес Кубы
Кастильо: угрозы США в адрес Кубы означают обращение со страной как с колонией