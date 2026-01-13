Рейтинг@Mail.ru
В Аргентине прокомментировали угрозы США в адрес Кубы
23:26 13.01.2026
В Аргентине прокомментировали угрозы США в адрес Кубы
В Аргентине прокомментировали угрозы США в адрес Кубы
Угрозы США в адрес Кубы - это шаг вперёд в стратегии обращения с Латинской Америкой и Карибским бассейном как с колонией, сообщил РИА Новости депутат провинции...
в мире
куба
сша
латинская америка
дональд трамп
мигель диас-канель
куба
сша
латинская америка
В Аргентине прокомментировали угрозы США в адрес Кубы

Кастильо: угрозы США в адрес Кубы означают обращение со страной как с колонией

© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанкКуба
Куба. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 янв - РИА Новости. Угрозы США в адрес Кубы - это шаг вперёд в стратегии обращения с Латинской Америкой и Карибским бассейном как с колонией, сообщил РИА Новости депутат провинции Буэнос-Айрес Кристиан Кастильо.
"Угрозы Трампа в адрес Кубы являются продолжением того, что он уже сделал в Венесуэле, - актом жестокого империалистического вмешательства", - отметил депутат.
Кубинские школьники на улице в Сантьяго-де-Куба - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Кубе угрожает гуманитарный кризис из-за политики Трампа, пишет Bloomberg
Вчера, 13:33
Кастильо добавил, что это "шаг вперед в их стратегии обращения с регионом как с колонией".
"Они делают то же самое с угрозами в адрес Кубы, которая уже десятилетия страдает от американского эмбарго и теперь сталкивается с угрозой прямой военной интервенции", - заявил он.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльские нефть и деньги. Кроме того, он настоятельно рекомендовал кубинским властям заключить сделку, "пока не стало слишком поздно". Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна готова защищаться до последней капли крови.
Крис Райт - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Глава минэнерго США высказался о ситуации на Кубе
Вчера, 05:53
 
