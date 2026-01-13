Кубе угрожает гуманитарный кризис из-за политики Трампа, пишет Bloomberg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Кубе угрожает дефицит продовольствия из-за направленной против нее политики президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на находящихся в Гаване дипломатов европейских стран.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльские нефть и деньги. Кроме того, он настоятельно рекомендовал кубинским властям заключить сделку, "пока не стало слишком поздно". Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна готова защищаться до последней капли крови.
"Дипломаты в Гаване... описали наблюдаемую ими ситуацию как усугубляющийся энергетический кризис, который может стать настолько серьезным, что порты могут прекратить работу, что вызовет острую нехватку продовольствия", - говорится в публикации.
Отмечается, что над Кубой из-за действий Трампа нависла угроза гуманитарного кризиса, которая может повлечь за собой отток местных жителей с острова и миграционный кризис в регионе.
