Глава минэнерго США высказался о ситуации на Кубе
05:53 13.01.2026
Глава минэнерго США высказался о ситуации на Кубе
Глава минэнерго США высказался о ситуации на Кубе - РИА Новости, 13.01.2026
Глава минэнерго США высказался о ситуации на Кубе
Отсутствие нефти и денег из Венесуэлы сделает ситуацию на Кубе рискованной, считает глава минэнерго США Крис Райт. РИА Новости, 13.01.2026
Глава минэнерго США высказался о ситуации на Кубе

Крис Райт
Крис Райт. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Отсутствие нефти и денег из Венесуэлы сделает ситуацию на Кубе рискованной, считает глава минэнерго США Крис Райт.
"Думаю, прекращение потока нефти и денег из Венесуэлы достаточно, чтобы сделать ситуацию на Кубе очень рискованной", - сказал Райт в интервью телеканалу Fox News.
Трамп может остановить поставки нефти из Мексики на Кубу, считает чиновник
05:38
05:39
По словам Райта, Куба якобы жила на финансы и ресурсы из Венесуэлы.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Позднее Родригес официально вступила в должность уполномоченного президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Экс-конгрессмен Перу прокомментировал угрозы Трампа в адрес Кубы
Вчера, 23:23
Вчера, 23:23
 
