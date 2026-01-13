https://ria.ru/20260113/krym-2067631529.html
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 13.01.2026
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика крым
россия
В Крыму объявили ракетную опасность
МЧС предупредило о ракетной опасности в Крыму