Священник рассказал, как связано таинство крещения с обрезанием у иудеев

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Обрезание, которое у ветхозаветных иудеев было знаком посвящения человека Богу, стало прообразом новозаветного таинства крещения, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.
В Русской православной церкви 14 января празднуют Обрезание Господне - в память об обрезании, которое совершили над младенцем Иисусом Христом на восьмой день после Его рождения.
Отец Антоний рассказал, что событие Обрезания Господня стали отмечать в Церкви именно как праздник на фоне осуждения ереси докетизма, согласно которой Христос не обладал телом как у человека, а был исключительно духовным существом.
"Мы празднуем событие обрезания по двум причинам. Во-первых, оно является доказательством полноценности физической природы Христа. Тело Христово было осязаемым, идентичным нашим телам, за исключением греха. Во-вторых - событие обрезания есть указание на то, что Христос не нарушил ветхозаветный закон, но его исполнил, и, таким образом, указание на преемство Нового Завета Ветхому", - сказал отец Антоний.
Он напомнил, что обрезанию как в ветхозаветном, так и в современном иудаизме подвергаются все мальчики на восьмой день после рождения: оно было установлено по повелению Божию при заключении завета между Авраамом и Богом. Так, всякий мужчина, принадлежащий к числу потомков Авраама, должен быть обрезан в знак посвящения Богу.
"Христос на протяжении всего своего земного служения подчеркивал, что пришел не отменить ветхозаветный закон, а его исполнить. Это значит - выполнить все установления, которые там имеются, и дополнить, довести этот закон до совершенства, в том числе раскрыть новый духовный смысл уходящих в прошлое обрядовых действий. Так, обрезание, которое у иудеев было знаком посвящения человека Богу, стало прообразом новозаветного таинства крещения", - пояснил священник.
Именно в этой логике обряд обрезания был отменен Апостольским собором в середине l века, добавил Борисов.
"Обрезание более не является необходимостью. Теперь посвящение Богу происходит не через травмирование тела в обряде обрезания, а в таинстве крещения, которое по мысли святителя Феофана Затворника является "обрезанием сердца". Это означает, что в таинстве крещения человек получает благодатную силу отделить, отрезать от себя всё плохое, греховное, что может быть в его жизни, ради любви и верности Богу. Крещение - таинство перерождения, посвящения человека Богу, которое не упраздняет свободы человека, но даёт ему силы сопротивляться злу, жить в мире с совестью согласно заповедям Божиим", - рассказал священник.
Говоря об особенностях праздника, отец Антоний напомнил, что он совпадает с днём памяти святителя Василия Великого, поэтому в храмах служат литургию, получившую именование в честь этого святого - литургию Василия Великого. Это более продолжительное по сравнению с обычной литургией богослужение, которое в течение года совершают всего 10 раз.
"Святитель Василий в православной Греции считается христианским прообразом Деда Мороза, поскольку в течение жизни прославился служением милосердия. И в день совместного празднования Обрезания Господня и памяти Василия Великого мы призваны, с одной стороны, осознать, готовы ли мы ради верности Богу отказаться от тех или иных греховных пристрастий, а с другой - подумать, насколько добродетель милосердия свойственна нашей жизни. Ведь обрезание в духовном смысле, как "обрезание сердца", есть призыв к борьбе с эгоизмом, к жертвенности, к тому, чтобы "отрезать" от себя что-то для нас дорогое - время, силы, деньги - и проявить милость к окружающим людям", - заключил собеседник агентства.