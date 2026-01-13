https://ria.ru/20260113/krasnodar-2067694181.html
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T22:56:00+03:00
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
краснодар
2026
