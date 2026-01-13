В Красноармейске уничтожили группу ВСУ при попытке установить флаг Украины

"Киевский режим не перестает осуществлять попытки направления боевиков ВСУ для проведения подобных пиар-акций с целью доказательства присутствия в освобожденных российскими войсками населенных пунктах", — заявили в ведомстве.

Командование противника направило в город три группы боевиков, чтобы снять видео на территории, подконтрольной российским подразделениям. На кадрах видны удары дронами, уничтоженные боевики и флаг, который они с собой несли.