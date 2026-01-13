Рейтинг@Mail.ru
В Красноармейске уничтожили группу ВСУ при попытке установить флаг Украины
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 13.01.2026 (обновлено: 08:29 13.01.2026)
В Красноармейске уничтожили группу ВСУ при попытке установить флаг Украины
В Красноармейске уничтожили группу ВСУ при попытке установить флаг Украины
Российские военные уничтожили в Красноармейске группу ВСУ при попытке установить украинский флаг, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.01.2026
красноармейск, безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

В Красноармейске уничтожили группу ВСУ при попытке установить флаг Украины

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Красноармейске группу ВСУ при попытке установить украинский флаг, сообщило Минобороны.
"Киевский режим не перестает осуществлять попытки направления боевиков ВСУ для проведения подобных пиар-акций с целью доказательства присутствия в освобожденных российскими войсками населенных пунктах", — заявили в ведомстве.

Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Боевики ВСУ атаковали дронами своих сослуживцев под Красноармейском
3 января, 07:20
Командование противника направило в город три группы боевиков, чтобы снять видео на территории, подконтрольной российским подразделениям. На кадрах видны удары дронами, уничтоженные боевики и флаг, который они с собой несли.
Как отмечали в министерстве, противник на фоне успехов российской армии хочет убедить жителей Украины и западных спонсоров в том, что ВСУ якобы присутствуют в Красноармейско-Димитровской агломерации. В качестве "доказательства" Киев с помощью БПЛА пытается устанавливать украинские флаги на крышах зданий, но ВС России пресекают их действия.

Об освобождении Красноармейска в ДНР начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 1 декабря.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
