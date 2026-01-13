В Красноармейске уничтожили группу ВСУ при попытке установить флаг Украины

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Красноармейске группу ВСУ при попытке установить украинский флаг, сообщило Минобороны.
"Киевский режим не перестает осуществлять попытки направления боевиков ВСУ для проведения подобных пиар-акций с целью доказательства присутствия в освобожденных российскими войсками населенных пунктах", — заявили в ведомстве.
Командование противника направило в город три группы боевиков, чтобы снять видео на территории, подконтрольной российским подразделениям. На кадрах видны удары дронами, уничтоженные боевики и флаг, который они с собой несли.
Как отмечали в министерстве, противник на фоне успехов российской армии хочет убедить жителей Украины и западных спонсоров в том, что ВСУ якобы присутствуют в Красноармейско-Димитровской агломерации. В качестве "доказательства" Киев с помощью БПЛА пытается устанавливать украинские флаги на крышах зданий, но ВС России пресекают их действия.
Об освобождении Красноармейска в ДНР начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 1 декабря.
