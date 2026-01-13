https://ria.ru/20260113/krasnoarmeysk-2067509230.html
Опубликованы кадры уничтожения боевиков ВСУ с флагом в Красноармейске
Опубликованы кадры уничтожения боевиков ВСУ с флагом в Красноармейске - РИА Новости, 13.01.2026
Опубликованы кадры уничтожения боевиков ВСУ с флагом в Красноармейске
В освобожденном ВС России Красноармейске уничтожили группу ВСУ, собиравшуюся записать видео с украинским флагом, соответствующие кадры показало Минобороны. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T07:09:00+03:00
2026-01-13T07:09:00+03:00
2026-01-13T07:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067510665_176:0:1572:785_1920x0_80_0_0_b8ff2262d7c967410de2656a0d625313.png
https://ria.ru/20251231/vsu-2065842373.html
https://ria.ru/20260113/vsu-2067507474.html
россия
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067510665_351:0:1398:785_1920x0_80_0_0_cea9b24cb81c10984f0fc8a9575ecca9.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Опубликованы кадры уничтожения боевиков ВСУ с флагом в Красноармейске
МО показало уничтожение военных ВСУ с флагом Украины в Красноармейске