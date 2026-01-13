Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры уничтожения боевиков ВСУ с флагом в Красноармейске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 13.01.2026 (обновлено: 07:30 13.01.2026)
Опубликованы кадры уничтожения боевиков ВСУ с флагом в Красноармейске
Опубликованы кадры уничтожения боевиков ВСУ с флагом в Красноармейске - РИА Новости, 13.01.2026
Опубликованы кадры уничтожения боевиков ВСУ с флагом в Красноармейске
В освобожденном ВС России Красноармейске уничтожили группу ВСУ, собиравшуюся записать видео с украинским флагом, соответствующие кадры показало Минобороны. РИА Новости, 13.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
красноармейск
донецкая народная республика
россия, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Опубликованы кадры уничтожения боевиков ВСУ с флагом в Красноармейске

МО показало уничтожение военных ВСУ с флагом Украины в Красноармейске

© РИА НовостиКадры уничтожения группы боевиков ВСУ с украинским флагом в Красноармейске
Кадры уничтожения группы боевиков ВСУ с украинским флагом в Красноармейске - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В освобожденном ВС России Красноармейске уничтожили группу ВСУ, собиравшуюся записать видео с украинским флагом, соответствующие кадры показало Минобороны.
Как рассказали в военном ведомстве, командование ВСУ направило в Красноармейск три группы боевиков, чтобы снять на видео демонстрацию украинского флага на подконтрольной российским подразделениям территории.
БПЛА ВСУ пытаются размещать флаги Украины в освобожденных ВС России городах
31 декабря 2025, 14:31
На опубликованных кадрах видны удары дронами по группе противника, а также уничтоженные боевики и флаг, который они с собой несли.
"Киевский режим не перестает осуществлять попытки направления боевиков ВСУ для проведения подобных пиар-акций с целью доказательства присутствия ВСУ в освобожденных российскими войсками населенных пунктах", — говорится в описании к видео.

Об освобождении Красноармейска в ДНР начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 1 декабря.
В Сумской области уничтожены склады БПЛА ВСУ и казармы операторов
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
