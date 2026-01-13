Украинский пленный рассказал об уничтожении диверсантов в Красноармейске

«

"Собрали три группы. Цель группы – чтобы установить флаги. У нас были в рюкзаках гражданские вещи. Нас вели дрон и наблюдатель, мы шли через рельсы и дошли до Покровска (украинское название Красноармейска - ред.). Из наших трех групп дошла только одна, а те все уничтоженные. А мы попали в плен", - сказал Почтарь.