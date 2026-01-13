Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал об уничтожении диверсантов в Красноармейске
09:21 13.01.2026
Украинский пленный рассказал об уничтожении диверсантов в Красноармейске
Украинский пленный рассказал об уничтожении диверсантов в Красноармейске - РИА Новости, 13.01.2026
Украинский пленный рассказал об уничтожении диверсантов в Красноармейске
Только одна из трёх групп, которых командование ВСУ отправило ставить флаги и снимать видео в освобождённый российскими войсками Красноармейск, смогла сдаться в РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T09:21:00+03:00
2026-01-13T09:21:00+03:00
Украинский пленный рассказал об уничтожении диверсантов в Красноармейске

Пленный: только одна из трех групп ВСУ в Красноармейске смогла сдаться в плен

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Только одна из трёх групп, которых командование ВСУ отправило ставить флаги и снимать видео в освобождённый российскими войсками Красноармейск, смогла сдаться в плен, остальные были уничтожены, рассказал украинский военнопленный Руслан Почтарь Минобороны.
МО РФ сообщило, что командование ВСУ направило в Красноармейск три группы боевиков для съёмки постановочных видео с украинскими флагами. Почтарь, участник одной из них, попал в плен к российским военнослужащим.
«

"Собрали три группы. Цель группы – чтобы установить флаги. У нас были в рюкзаках гражданские вещи. Нас вели дрон и наблюдатель, мы шли через рельсы и дошли до Покровска (украинское название Красноармейска - ред.). Из наших трех групп дошла только одна, а те все уничтоженные. А мы попали в плен", - сказал Почтарь.

Он отметил, что Красноармейск контролируется российскими войсками, а подобные акции с флагами "ничем не помогут".
«

"Побратимы, не идите туда воевать, а то не будете видеть ни своих родных, никого. Убьют просто и всё, домой не вернетесь, там будете гнить. Лучше вообще сидите дома", - обратился Почтарь к своим сослуживцам.

Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Пленный ВСУ рассказал, как диверсанты пытались покинуть Красноармейск
Вчера, 08:58
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
