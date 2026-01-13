Украинский пленный рассказал об уничтожении диверсантов в Красноармейске

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Только одна из трёх групп, которых командование ВСУ отправило ставить флаги и снимать видео в освобождённый российскими войсками Красноармейск, смогла сдаться в плен, остальные были уничтожены, рассказал украинский военнопленный Руслан Почтарь Минобороны.
МО РФ сообщило, что командование ВСУ направило в Красноармейск три группы боевиков для съёмки постановочных видео с украинскими флагами. Почтарь, участник одной из них, попал в плен к российским военнослужащим.
«
"Собрали три группы. Цель группы – чтобы установить флаги. У нас были в рюкзаках гражданские вещи. Нас вели дрон и наблюдатель, мы шли через рельсы и дошли до Покровска (украинское название Красноармейска - ред.). Из наших трех групп дошла только одна, а те все уничтоженные. А мы попали в плен", - сказал Почтарь.
Он отметил, что Красноармейск контролируется российскими войсками, а подобные акции с флагами "ничем не помогут".
«
"Побратимы, не идите туда воевать, а то не будете видеть ни своих родных, никого. Убьют просто и всё, домой не вернетесь, там будете гнить. Лучше вообще сидите дома", - обратился Почтарь к своим сослуживцам.