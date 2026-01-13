Рейтинг@Mail.ru
Диверсии ВСУ в Красноармейске бесполезны, заявил российский военный

Специальная военная операция на Украине
 
09:14 13.01.2026
Диверсии ВСУ в Красноармейске бесполезны, заявил российский военный
Диверсии ВСУ в Красноармейске бесполезны, заявил российский военный - РИА Новости, 13.01.2026
Диверсии ВСУ в Красноармейске бесполезны, заявил российский военный
Красноармейск в ДНР находится под полным контролем Вооружённых сил РФ, у ВСУ нет шансов провести в нем какие-либо диверсии, заявил российский военнослужащий. РИА Новости, 13.01.2026
Диверсии ВСУ в Красноармейске бесполезны, заявил российский военный

ВС РФ: Красноармейск находится под контролем, диверсии ВСУ бесполезны

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Красноармейск в ДНР находится под полным контролем Вооружённых сил РФ, у ВСУ нет шансов провести в нем какие-либо диверсии, заявил российский военнослужащий.
"Город под нашим полным контролем. Любые диверсии бесполезны", - сказал российский военнослужащий в видеоролике, обнародованном Минобороны.
МО РФ сообщило, что командование ВСУ направило в Красноармейск три группы боевиков для съёмки постановочных видео с украинскими флагами.
Президент России Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.
Спустя месяц начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании по ситуации в зоне СВО заявил, что группировка "Центр" после освобождения Красноармейска и Димитрова развивает наступление на широком фронте.
Дорога в Красноармейск. Документальный фильм военкора РИА Новости Александра Харченко - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
РИА Новости опубликовало документальный фильм о боях за Красноармейск
Вчера, 09:05
 
