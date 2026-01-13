https://ria.ru/20260113/krasnoarmejsk-2067519008.html
Диверсии ВСУ в Красноармейске бесполезны, заявил российский военный
Диверсии ВСУ в Красноармейске бесполезны, заявил российский военный - РИА Новости, 13.01.2026
Диверсии ВСУ в Красноармейске бесполезны, заявил российский военный
Красноармейск в ДНР находится под полным контролем Вооружённых сил РФ, у ВСУ нет шансов провести в нем какие-либо диверсии, заявил российский военнослужащий. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T09:14:00+03:00
2026-01-13T09:14:00+03:00
2026-01-13T09:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красноармейск
донецкая народная республика
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067509560_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff16bff86bd8ff5fbd67d217768b0237.jpg
https://ria.ru/20260113/krasnoarmeysk-2067517432.html
россия
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067509560_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1a1b12a2bf4cbdc64a4ec3574f4cd8eb.jpg
Кадры уничтожения группы боевиков ВСУ под Красноармейском
Кадры уничтожения группы боевиков ВСУ под Красноармейском
2026-01-13T09:14
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, красноармейск, донецкая народная республика, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Диверсии ВСУ в Красноармейске бесполезны, заявил российский военный
ВС РФ: Красноармейск находится под контролем, диверсии ВСУ бесполезны