Рейтинг@Mail.ru
Владелица самого красивого в мире кота рассказала о его характере - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
08:54 13.01.2026 (обновлено: 09:11 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/kot-2067515730.html
Владелица самого красивого в мире кота рассказала о его характере
Владелица самого красивого в мире кота рассказала о его характере - РИА Новости, 13.01.2026
Владелица самого красивого в мире кота рассказала о его характере
Абиссинский кот Дарлен Флер Далмор Блэк, возглавивший рейтинг Всемирной федерации кошек за 2025 год, покоряет экспертов харизмой, рассказала РИА Новости его... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T08:54:00+03:00
2026-01-13T09:11:00+03:00
хорошие новости
общество
россия
домашние животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067423285_287:358:1230:888_1920x0_80_0_0_08adef21d5863017ac4ec90ff3059ab3.jpg
https://ria.ru/20260112/kot-2067391608.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067423285_384:360:1148:933_1920x0_80_0_0_05d0b00ed3771dce60f01dd98a80fb19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, домашние животные
Хорошие новости, Общество, Россия, домашние животные
Владелица самого красивого в мире кота рассказала о его характере

Владелица самого красивого в мире кота Далмора назвала его характер потрясающим

© Фото предоставлено питомником абиссинских кошек Darlen FleurКот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк
Кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото предоставлено питомником абиссинских кошек Darlen Fleur
Кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Абиссинский кот Дарлен Флер Далмор Блэк, возглавивший рейтинг Всемирной федерации кошек за 2025 год, покоряет экспертов харизмой, рассказала РИА Новости его владелица Дарья Грузинова.
«

"Характер у него просто потрясающий, это очень харизматичный кот. Все понимает буквально в секунды. Вот ему надо показаться, даже на выставке экспертам — когда стоим, он потянется, посмотрит на них: "Да-да, это все я". Он прям показушник, как раз из шоу-котов", — объяснила собеседница агентства.

Она добавила, что сейчас кот отдыхает после выставочного сезона, но в феврале он, скорее всего, придет на выставку "Золотая лапа" в Гостином Дворе.
Грузинова отметила, что у Далмора все хорошо. По ее словам большой вклад в его успех вложил заводчик, у которого кот родился и вырос. У самой же хозяйки кота в планах дальнейшее разведение чемпиона.
Отец Далмора — обладатель высшего титула по американской системе TICA — The International Cat Association, а мать просто хорошая, добавила Грузинова.
Кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Абиссинский кот из России стал лидером рейтинга Всемирной федерации кошек
12 января, 15:30
 
Хорошие новостиОбществоРоссиядомашние животные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала