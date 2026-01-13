https://ria.ru/20260113/kot-2067515730.html
Владелица самого красивого в мире кота рассказала о его характере
Владелица самого красивого в мире кота рассказала о его характере
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Абиссинский кот Дарлен Флер Далмор Блэк, возглавивший рейтинг Всемирной федерации кошек за 2025 год, покоряет экспертов харизмой, рассказала РИА Новости его владелица Дарья Грузинова.
"Характер у него просто потрясающий, это очень харизматичный кот. Все понимает буквально в секунды. Вот ему надо показаться, даже на выставке экспертам — когда стоим, он потянется, посмотрит на них: "Да-да, это все я". Он прям показушник, как раз из шоу-котов", — объяснила собеседница агентства.
Она добавила, что сейчас кот отдыхает после выставочного сезона, но в феврале он, скорее всего, придет на выставку "Золотая лапа" в Гостином Дворе.
Грузинова отметила, что у Далмора все хорошо. По ее словам большой вклад в его успех вложил заводчик, у которого кот родился и вырос. У самой же хозяйки кота в планах дальнейшее разведение чемпиона.
Отец Далмора — обладатель высшего титула по американской системе TICA — The International Cat Association, а мать просто хорошая, добавила Грузинова.