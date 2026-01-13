Владелица самого красивого в мире кота сообщила, когда его покажут в России

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Абиссинский кот из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк, возглавивший рейтинг Всемирной федерации кошек за 2025 год, скорее всего, поучаствует в феврале в выставке в Гостином дворе, рассказала РИА Новости владелица кота Дарья Грузинова.

"Кот сейчас на перерыве после откатанного сезона, но, скорее всего, он придет в феврале на выставку "Золотая лапа" в Гостином дворе", - сказала Грузинова.

По ее словам, у Далмора сейчас все хорошо, а большой вклад в его успех вложил заводчик, у которого кот родился и вырос. Также Грузинова рассказала, что у нее в планах дальнейшее разведение "чемпиона".