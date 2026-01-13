Рейтинг@Mail.ru
Владелица самого красивого в мире кота сообщила, когда его покажут в России - РИА Новости, 13.01.2026
03:21 13.01.2026
Владелица самого красивого в мире кота сообщила, когда его покажут в России
Владелица самого красивого в мире кота сообщила, когда его покажут в России - РИА Новости, 13.01.2026
Владелица самого красивого в мире кота сообщила, когда его покажут в России
Абиссинский кот из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк, возглавивший рейтинг Всемирной федерации кошек за 2025 год, скорее всего, поучаствует в феврале в... РИА Новости, 13.01.2026
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067423307_247:493:844:941_1920x0_80_0_0_80e55e44732172ffac8566344b373ed1.jpg
1920
1920
true
россия
Россия
Владелица самого красивого в мире кота сообщила, когда его покажут в России

РИА Новости: самого красивого в мире кота покажут в России в феврале

© Фото предоставлено питомником абиссинских кошек Darlen FleurКот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк
Кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото предоставлено питомником абиссинских кошек Darlen Fleur
Кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Абиссинский кот из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк, возглавивший рейтинг Всемирной федерации кошек за 2025 год, скорее всего, поучаствует в феврале в выставке в Гостином дворе, рассказала РИА Новости владелица кота Дарья Грузинова.
"Кот сейчас на перерыве после откатанного сезона, но, скорее всего, он придет в феврале на выставку "Золотая лапа" в Гостином дворе", - сказала Грузинова.
По ее словам, у Далмора сейчас все хорошо, а большой вклад в его успех вложил заводчик, у которого кот родился и вырос. Также Грузинова рассказала, что у нее в планах дальнейшее разведение "чемпиона".
"Очень достойный представитель породы", - сказала владелица Далмора, отвечая на вопрос, можно ли считать кота самым лучшим среди абиссинов.
Кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Абиссинский кот из России стал лидером рейтинга Всемирной федерации кошек
© 2026 МИА «Россия сегодня»
