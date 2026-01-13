https://ria.ru/20260113/koshka-2067583963.html
Три российских кошки стали лучшими в мире среди выставочных животных
Три российских кошки стали лучшими в мире среди выставочных животных - РИА Новости, 13.01.2026
Три российских кошки стали лучшими в мире среди выставочных животных
Три породистые кошки из России признаны лучшими в мире среди выставочных животных старшего возраста. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T13:33:00+03:00
2026-01-13T13:33:00+03:00
2026-01-13T13:52:00+03:00
россия
рио-де-жанейро (город)
германия
общество
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152642/23/1526422343_495:0:2708:1245_1920x0_80_0_0_3cd558981c33a05ee58fd2f2e67f98ca.jpg
https://ria.ru/20260113/kot-2067495483.html
россия
рио-де-жанейро (город)
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152642/23/1526422343_0:0:2708:2031_1920x0_80_0_0_e9ef3e1174a86008e47bb48c78acbc38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рио-де-жанейро (город), германия, общество
Россия, Рио-де-Жанейро (город), Германия, Общество, Хорошие новости
Три российских кошки стали лучшими в мире среди выставочных животных
Трех российских кошек из РФ признали лучшими в мире среди выставочных животных
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Три породистые кошки из России признаны лучшими в мире среди выставочных животных старшего возраста.
Согласно опубликованному на сайте Всемирной федерации кошек рейтингу за прошедший год, представительницы из России
заняли первые три строки в классе ветеранов, к которому традиционно относят животных старше восьми лет. Речь идет о курильском бобтейле, "сибирячке" и "британке".
В том же рейтинге, только в классе домашних животных, две беспородные кошки из России с комфортом расположились на первых двух местах. Столько же представлено в той же категории в предварительном рейтинге за 2026 год.
Накануне "абиссинец" из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек за 2025 год, обойдя всех конкурентов среди взрослых животных.
Федерация была создана в Рио-де-Жанейро
в 1988 году как международное объединение фелинологических клубов. В настоящее время штаб-квартира организации находится в Эссене (Германия
), в ее состав входят более 540 клубов из разных стран.