17:11 13.01.2026
Круглый стол о борьбе с коррупцией в период СВО
20 января в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится круглый стол, в рамках которого будет представлен доклад Центра политической информации "Состояние коррупции и антикоррупционная активность в субъектах Российской Федерации в условиях СВО".
20 января в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится круглый стол, в рамках которого будет представлен доклад Центра политической информации "Состояние коррупции и антикоррупционная активность в субъектах Российской Федерации в условиях СВО".
Участники:
- соавтор доклада, генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- соавтор доклада, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Иван ПЯТИБРАТОВ;
- государственный деятель, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей КЛИМОВ;
- генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей
ГРИНЯЕВ.
Борьба с коррупцией является краеугольным камнем стабильности российской политической системы и социума в целом, она стала частью комплекса национальной безопасности, а ее значение существенно возросло в период СВО. СВО предоставила России возможность переосмыслить подход к антикоррупционной политике. Борьба с коррупцией в России стала более интенсивной, системной и направленной; рост показателей по раскрываемости дел и возвращению бюджетных средств связан с ростом активности по треку в целом.
В докладе также содержатся рекомендации по дальнейшему совершенствованию мер антикоррупционной политики для субъектов Российской Федерации.
Аккредитация на мероприятие: accreditation@ria.ru
Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Наш адрес: Москва, Зубовский бульвар, дом 4
Наш адрес: Москва, Зубовский бульвар, дом 4
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
