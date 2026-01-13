Круглый стол о борьбе с коррупцией в период СВО

Борьба с коррупцией является краеугольным камнем стабильности российской политической системы и социума в целом, она стала частью комплекса национальной безопасности, а ее значение существенно возросло в период СВО. СВО предоставила России возможность переосмыслить подход к антикоррупционной политике. Борьба с коррупцией в России стала более интенсивной, системной и направленной; рост показателей по раскрываемости дел и возвращению бюджетных средств связан с ростом активности по треку в целом.