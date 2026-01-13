Круглый стол о борьбе с коррупцией в период СВО

Участники:
- соавтор доклада, генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- соавтор доклада, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Иван ПЯТИБРАТОВ;
- государственный деятель, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей КЛИМОВ;
- генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей
ГРИНЯЕВ.
Борьба с коррупцией является краеугольным камнем стабильности российской политической системы и социума в целом, она стала частью комплекса национальной безопасности, а ее значение существенно возросло в период СВО. СВО предоставила России возможность переосмыслить подход к антикоррупционной политике. Борьба с коррупцией в России стала более интенсивной, системной и направленной; рост показателей по раскрываемости дел и возвращению бюджетных средств связан с ростом активности по треку в целом.
В докладе также содержатся рекомендации по дальнейшему совершенствованию мер антикоррупционной политики для субъектов Российской Федерации.
