Более 2 тысяч консультаций для предпринимателей провели в Томской области

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Предприниматели Томской области посетили 2,3 тысячи консультаций специалистов регионального центра "Мой бизнес" в 2025 году, сообщает пресс-служба областного правительства.

В том числе, 220 консультаций было оказано по вопросам социального бизнеса, а также 250 — по выходу на внешние рынки.

"Чаще всего предпринимателей интересовали вопросы получения льготного кредитования, открытия бизнеса и услуг, которые предоставляет наш центр", — отметила директор "Моего бизнеса" Томской области Ольга Нужная, ее слова приводит пресс-служба.

Также предпринимателей консультировали приглашенные эксперты. Например, по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, продаж, охраны труда, авторского права, личного бюджета, пенсионного обеспечения и страхования.