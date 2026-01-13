Рейтинг@Mail.ru
Более 2 тысяч консультаций для предпринимателей провели в Томской области
16:26 13.01.2026
Более 2 тысяч консультаций для предпринимателей провели в Томской области
Более 2 тысяч консультаций для предпринимателей провели в Томской области - РИА Новости, 13.01.2026
Более 2 тысяч консультаций для предпринимателей провели в Томской области
Предприниматели Томской области посетили 2,3 тысячи консультаций специалистов регионального центра "Мой бизнес" в 2025 году, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 13.01.2026
Более 2 тысяч консультаций для предпринимателей провели в Томской области

Центр "Мой бизнес" в Томской области провел 2,3 тысячи консультаций в 2025 году

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Предприниматели Томской области посетили 2,3 тысячи консультаций специалистов регионального центра "Мой бизнес" в 2025 году, сообщает пресс-служба областного правительства.
В том числе, 220 консультаций было оказано по вопросам социального бизнеса, а также 250 — по выходу на внешние рынки.
"Чаще всего предпринимателей интересовали вопросы получения льготного кредитования, открытия бизнеса и услуг, которые предоставляет наш центр", — отметила директор "Моего бизнеса" Томской области Ольга Нужная, ее слова приводит пресс-служба.
Также предпринимателей консультировали приглашенные эксперты. Например, по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, продаж, охраны труда, авторского права, личного бюджета, пенсионного обеспечения и страхования.
Поддержка предпринимателей оказывается по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
