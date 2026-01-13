Егор Кончаловский рассказал о работе над сериалами

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский режиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский сообщил, что работает над несколькими проектами сериального формата.

По его словам, сериалы, которые сейчас снимаются на различных платформах, - крайне интересная среда.