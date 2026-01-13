Рейтинг@Mail.ru
Егор Кончаловский рассказал о работе над сериалами
Культура
 
17:43 13.01.2026
Егор Кончаловский рассказал о работе над сериалами
Егор Кончаловский рассказал о работе над сериалами
Российский режиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский сообщил, что работает над несколькими проектами сериального формата. РИА Новости, 13.01.2026
Режиссер Егор Кончаловский
Режиссер Егор Кончаловский. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский режиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский сообщил, что работает над несколькими проектами сериального формата.
По его словам, сериалы, которые сейчас снимаются на различных платформах, - крайне интересная среда.
"Уже давно иерархия, где полный метр считался выдающейся работой, а сериалы, и, тем более, мыльные оперы - нет, не актуальна. Сейчас большие художники работают, творят, как раз в пространстве сериалов, поэтому я с удовольствием буду снимать сериалы. Более того, три проекта, над которыми я сейчас работаю, сериальные", - рассказал Кончаловский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
