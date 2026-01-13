Кончаловский рассказал о развитии российского кинематографа

Рейтинг@Mail.ru
17:06 13.01.2026 (обновлено: 17:23 13.01.2026)
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Изоляция со странами Запада лишь оказала услугу для российского кинематографа, так как он сделал огромный скачок вперед, считает режиссер, заместитель председателя Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский.
"Изоляция со странами Запада сослужила очень неплохую службу для российского кинематографа. Российский кинематограф сделал огромный скачок вперед по качеству, по количеству, по развитию индустрии, по профессионализму внутри индустрии и по оборотам", - сказал Кончаловский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он отметил, что российское кино по-настоящему никогда не было востребовано на Западе, однако для России открылись другие перспективные направления с заметным интересом и вниманием к культуре и более привлекательными условиями.
"Мы заявили и задекларировали, что мы разворачиваемся в сторону Глобального Юга, я бы даже сказал, Глобального Юго-востока, и мне кажется, что там есть перспективы, и фестивальные (большие юго-восточные кинофестивали), и прокатные. Мне кажется, что Китай — это очень интересная и перспективная зона для нашего кинематографа", - подчеркнул режиссер на пресс-конференции.
