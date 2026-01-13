В Раде поддержали назначение Федорова министром обороны

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Комитет Верховной рады по национальной безопасности единогласно поддержал во вторник назначение экс-главы цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра обороны Украины, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России).