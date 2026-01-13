В Раде поддержали назначение Федорова министром обороны

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Комитет Верховной рады по национальной безопасности единогласно поддержал во вторник назначение экс-главы цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра обороны Украины, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России).
Владимир Зеленский ранее во вторник внес в Раду проект о назначении Федорова на должность министра обороны Украины. Рада поддержала во вторник отставку Федорова с должности министра цифровой трансформации.
"Комитет по нацбезопасности единогласно поддержал назначение Федорова министром обороны", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Депутат Рады Ярослав Железняк в свою очередь сообщил в своем Telegram-канале, что парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКУ поддержал назначение Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра Украины.
Ранее во вторник украинский парламент поддержал отставку Дениса Шмыгаля с поста министра обороны Украины, а Михаила Федорова - с должности министра цифровой трансформации.
Зеленский 5 января подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ вместо Василия Малюка. Последний тогда же заявил об уходе с должности. Также Зеленский заявил, что предложил Федорову стать министром обороны, а Шмыгалю - возглавить министерство энергетики и стать первым вице-премьером.
* внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России