02:42 13.01.2026
Россия в 2025 году установила рекорд по импорту кофе из Бразилии
Россия в 2025 году установила рекорд по импорту кофе из Бразилии
экономика, россия, бразилия, китай
Экономика, Россия, Бразилия, Китай
Россия в 2025 году установила рекорд по импорту кофе из Бразилии

Готовые обжаренные зерна кофе. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия по итогам прошлого года импортировала бразильского кофе на рекордные 459,3 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив экспортные данные южноамериканской страны.
По сравнению с 2024 годом поставки в денежном выражении выросли в 1,7 раза. Активнее всего Россия в прошлом году закупалась в октябре - 16% всех поставок пришлось именно на этот месяц. Также заметными поставки были в декабре (14%) и январе (11%).
По итогам прошлого года Россия заняла 10-е место среди крупнейших импортеров бразильского кофе, на нее пришлось 3% соответствующего экспорта страны. Сопоставимые с российскими объемы закупок были у Китая и Испании.
А больше всего бразильского кофе в прошлом году импортировали Германия (15%), США (13%) и Италия (9%). В целом за год Бразилия нарастила поставки кофе на зарубежные рынки почти на треть, до 14,9 миллиарда долларов.
Кристиан Нобоа - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Игравший 16 лет в РПЛ эквадорский футболист хочет поставлять в Россию кофе
5 января, 07:39
 
ЭкономикаРоссияБразилияКитай
 
 
