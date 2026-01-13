Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР выступил против вмешательства во внутренние дела других стран
10:51 13.01.2026
МИД КНР выступил против вмешательства во внутренние дела других стран
в мире
иран
сша
пекин
мао нин
дональд трамп
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
иран
сша
пекин
в мире, иран, сша, пекин, мао нин, дональд трамп, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, США, Пекин, Мао Нин, Дональд Трамп, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Генеральное консульство КНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральное консульство КНР . Архивное фото
ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Пекин выступает против вмешательства во внутренние дела других стран и угроз применения силы в международных отношениях, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя ситуацию в Иране.
Ранее "виртуальное" посольство США в Иране призвало американцев покинуть страну, в отсутствие такой возможности – найти безопасное место и запастись припасами. Очередной призыв к американцам в Иране покинуть страну прозвучал на фоне продолжающихся протестов в исламской республике. Президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Иране ранее выразил мнение, что исламская республика стремится к свободе, и США готовы "помочь". При этом он неоднократно заявлял о готовности нанести сильный удар по Ирану, если там погибнут протестующие.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
МИД Китая предупредил США об ответе на введение пошлин на торговлю с Ираном
Вчера, 10:40
Мао Нин подчеркнула, что Китай поддерживает Иран в сохранении государственной стабильности.
"Мы последовательно выступаем против вмешательства во внутренние дела других стран и против применения или угрозы применения силы в международных отношениях", - сказала она.

Дипломат добавила, что Пекин надеется на то, что все стороны будут прилагать больше усилий для содействия миру и стабильности на Ближнем Востоке.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Трамп склоняется к военным ударам по Ирану, сообщает WSJ
