МИД КНР выступил против вмешательства во внутренние дела других стран

ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Пекин выступает против вмешательства во внутренние дела других стран и угроз применения силы в международных отношениях, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя ситуацию в Иране.
Ранее "виртуальное" посольство США в Иране призвало американцев покинуть страну, в отсутствие такой возможности – найти безопасное место и запастись припасами. Очередной призыв к американцам в Иране покинуть страну прозвучал на фоне продолжающихся протестов в исламской республике. Президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Иране ранее выразил мнение, что исламская республика стремится к свободе, и США готовы "помочь". При этом он неоднократно заявлял о готовности нанести сильный удар по Ирану, если там погибнут протестующие.
«
"Мы последовательно выступаем против вмешательства во внутренние дела других стран и против применения или угрозы применения силы в международных отношениях", - сказала она.
Дипломат добавила, что Пекин надеется на то, что все стороны будут прилагать больше усилий для содействия миру и стабильности на Ближнем Востоке.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Трамп склоняется к военным ударам по Ирану, сообщает WSJ
12 января, 22:44