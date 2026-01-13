Китай резко сократил вложения в госдолг США при Трампе

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Торговая война, разогретая Дональдом Трампом во второй срок президентства, привела к тому, что Китай перестал быть вторым крупнейшим держателем госдолга США, выяснило РИА Новости, проанализировав данные американской статслужбы.