Бой против пустыни: зачем Китай "закапывает" в песок миллиарды

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Воображению китайцев нет предела, но в этом амбициозном проекте они переплюнули сами себя. Они решили превратить безжизненную пустыню Кузупчи в зеленый оазис.

За что жители Поднебесной объявили войну пескам? И к каким последствиям это приведет?

Корни проблемы

Северный Китай исторически был засушливым регионом. Гималаи создают на границе с Монголией так называемую дождевую тень, серьезно ограничивая количество осадков. Именно этим обусловлены гигантские размеры пустынь Гоби и Такла-Макан, чья совокупная площадь — около 1,6 миллиона квадратных километров, что сопоставимо с территорией Аляски.

Однако масштабная урбанизация и расширение сельскохозяйственных угодий усугубили ситуацию. Деградация почв усилилась, что создало идеальные условия для частых и разрушительных песчаных бурь. Они не только уносят плодородный слой, засыпая песком пастбища и поля, но и серьезно загрязняют воздух крупных городов, включая Пекин.

Проблема носит не только экологический, но и экономический, социальный характер. Одна лишь пустыня Гоби, как отмечают эксперты , ежегодно поглощает около 3600 квадратных километров китайских земель.

Ответом на этот вызов стала "Великая зеленая стена" — беспрецедентная по размаху программа . За время ее реализации вдоль границ с Монголией, Казахстаном и Киргизией было высажено более 66 миллиардов деревьев. Власти Китая планируют в ближайшие 25 лет посадить еще 34 миллиарда. Если этот замысел будет полностью осуществлен, проект увеличит лесной покров Земли (по сравнению с показателями конца 1970-х годов) на впечатляющие десять процентов.

Успели сделать первые громкие заявления: в прошлом году власти объявили о завершении "окружения" пустыни Такла-Макан растительностью, что, по их словам, помогло стабилизировать песчаные дюны.

"Король пустыни": что стало двигателем перемен

Параллельно с государственной программой развивались и частные проекты, самым ярким из которых стало озеленение пустыни Кузупчи. В 1988 году владелец небольшой солеварни, будущий основатель корпорации Elion Resources Group Ван Вэньбяо, столкнулся с угрозой полного уничтожения своего бизнеса. Пески в любой момент могли похоронить соляные залежи и сам завод.

"Был очень сильный ветер, поэтому начали контролировать процесс опустынивания вокруг озера", — вспоминает Хань Мэйфэй, ведущий научный работник экологического отдела компании в беседе с РИА Новости.

Ван Вэньбяо принял простое, но судьбоносное решение: выделять по пять юаней от прибыли с каждой проданной тонны соли на посадку деревьев для укрепления песков. Первой серьезной задачей стало строительство 65-километровой дороги к железнодорожной станции, чтобы сократить путь для грузовиков.

Проект получил поддержку властей, вдоль новой трассы начали высаживать растения для закрепления грунта. Со временем эта дорога превратилась в "зеленый коридор", а в регионе появилось электричество, водоснабжение и связь.

Ежегодно в Кузупчи озеленяют около 34 тысяч гектаров. На данный момент "укрощено" уже около шести тысяч квадратных километров пустыни.

Формула "модели Кузупчи"

Путь к успеху не был простым. Первоначально деревья плохо приживались. Ситуация начала меняться, когда подход сместился с простой посадки на гарантированную выживаемость. Местным жителям, преимущественно скотоводам и крестьянам, стали выплачивать бонусы не за сам факт высадки саженцев, а за те из них, что укоренились и пошли в рост.

Со временем философия проекта эволюционировала. Проект стал самодостаточной экономической моделью. На бывших песках выращивают лакрицу, чьи корни обладают способностью к азотфиксации, оздоравливая почву. На огромных плантациях возделывают картофель, баклажаны, дыни, помидоры, лаванду. Выращенная продукция идет на продажу.

"Сейчас нужно, чтобы от деревьев была какая-то польза, то есть так, чтобы можно было зарабатывать деньги", — поясняет Хань Мэйфэй.

От Синьцзяна до Сахары

Несмотря на споры, китайский опыт стал источником вдохновения для других стран, сталкивающихся с опустыниванием. В Африке уже реализуется амбициозный проект — пояс зелени длиной 8000 километров от Сенегала до Джибути, призванный остановить наступление Сахары.

О другом масштабном китайском проекте — "Кекея" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе — иностранным журналистам рассказали в рамках пресс-тура "Открываем Китай вместе". На месте безжизненной пустыни за 40 лет был создан оазис площадью 80 тысяч гектаров, где высадили 14 миллионов деревьев.

