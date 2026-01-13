https://ria.ru/20260113/kitaj-2067560839.html
Игрушечная лошадь стала новогодним хитом в Китае из-за брака
ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости.
Красная игрушечная лошадка с перевернутым из-за производственной ошибки ртом стала популярной среди потребителей в КНР накануне Китайского Нового года, заказы расписаны до марта, сообщает издание "Пэнпай
".
Красная огненная лошадь является символом Китайского Нового года, который наступит 17 февраля.
По данным издания, в интернете распространилась фотография плюшевой игрушки лошади, у которой рот был пришит "вверх ногами", из-за чего "улыбающаяся лошадка" ("Сяосяома") превратилась в "плачущую лошадку" ("Кукума"). Этот производственный брак вызвал неожиданный ажиотаж среди пользователей.
Как уточняет издание, владелица магазина игрушек, госпожа Чжан, отреагировала на интерес потребителей, приказав рабочим не менять швы и продолжать делать "плачущую" версию. В результате производственные линии были расширены с двух более чем до десяти, а среднесуточный выпуск достиг 15 тысяч штук, заказы на игрушку уже оформлены до марта.
По информации "Пэнпай", директор магазина подала заявку на патент дизайна. При этом, по ее словам, начальная цена на игрушку в 25 юаней (около 3,6 доллара США
) повышаться не будет.