Игрушечная лошадь стала новогодним хитом в Китае из-за брака

По данным издания, в интернете распространилась фотография плюшевой игрушки лошади, у которой рот был пришит "вверх ногами", из-за чего "улыбающаяся лошадка" ("Сяосяома") превратилась в "плачущую лошадку" ("Кукума"). Этот производственный брак вызвал неожиданный ажиотаж среди пользователей.

Как уточняет издание, владелица магазина игрушек, госпожа Чжан, отреагировала на интерес потребителей, приказав рабочим не менять швы и продолжать делать "плачущую" версию. В результате производственные линии были расширены с двух более чем до десяти, а среднесуточный выпуск достиг 15 тысяч штук, заказы на игрушку уже оформлены до марта.