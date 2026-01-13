В Китае создали ИИ-модель для анализа влияния погоды на фондовые рынки

ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. Китайские ученые разработали первую в стране модель искусственного интеллекта (ИИ) для анализа влияния погодных условий на финансовые рынки, она может использоваться в отраслях, чувствительных к климатическим изменениям, сообщило Китайское метеорологическое управление.

Отмечается, что модель, получившая название "Шанцзи", была создана шанхайским Фуданьским университетом совместно с Национальным метеорологическими информационным центром. Ее можно применять в отраслях, чувствительных к климатическим изменениям, включая солнечную и ветровую энергетику, нефтехимическую промышленность, строительство и сельское хозяйство.

"(Модель - ред.) направлена на исследование роли метеорологических факторов в ценообразовании финансовых активов, чтобы предоставить инновационные инструменты для управления рисками и принятия инвестиционных решений", - сказано в сообщении ведомства в соцсети WeChat.

Как уточнила одна из разработчиков модели Чжао Янься, система использует глобальные метеорологические данные, а также информацию об объемах и ценах акций для прогнозирования краткосрочной доходности на внутреннем фондовом рынке Китая.