МИД Китая предупредил США об ответе на введение пошлин на торговлю с Ираном - РИА Новости, 13.01.2026
10:40 13.01.2026 (обновлено: 11:52 13.01.2026)
МИД Китая предупредил США об ответе на введение пошлин на торговлю с Ираном
Пекин будет защищать свои интересы при введении Вашингтоном пошлин на торговлю с Тегераном, рассказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 13.01.2026
© REUTERS / Ng Han Guan/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© REUTERS / Ng Han Guan/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 13 янв — РИА Новости. Пекин будет защищать свои интересы при введении Вашингтоном пошлин на торговлю с Тегераном, рассказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Позиция Китая по вопросу пошлин очень ясная, мы всегда считали, что в тарифной войне нет победителей. Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы", — заявила она, комментируя решение президента США Дональда Трампа.

Участники акции протеста в Мешхеде, Иран - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану, пишет WSJ
10 января, 22:07

Глава Белого дома объявил о введении 25-процентных пошлин против стран, торгующих с Ираном. По его словам, они будут платить ее на все виды бизнеса, осуществляемого с США.

Трамп ранее на фоне беспорядков в Исламской Республике пригрозил нанести беспрецедентные удары по ней в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты. До этого он утверждал, что Штаты готовы ответить, если силовикам прикажут открыть огонь по протестующим.
В самом Иране заявляли, что пока не намерены принимать превентивные меры и настроены на переговоры, однако при необходимости полностью готовы к войне.
Протест в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
При беспорядках в Иране погибли более 500 человек, сообщил источник
12 января, 19:51

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в Исламской Республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.
В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон. На территории страны нет доступа к интернету.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жителям продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации беспорядков обвинил США и Израиль. Он призвал граждан выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
Вчера, 08:00
 
