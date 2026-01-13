МИД Китая предупредил США об ответе на введение пошлин на торговлю с Ираном

ПЕКИН, 13 янв — РИА Новости. Пекин будет защищать свои интересы при введении Вашингтоном пошлин на торговлю с Тегераном, рассказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

« "Позиция Китая по вопросу пошлин очень ясная, мы всегда считали, что в тарифной войне нет победителей. Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы", — заявила она, комментируя решение президента США Дональда Трампа.

Глава Белого дома объявил о введении 25-процентных пошлин против стран, торгующих с Ираном. По его словам, они будут платить ее на все виды бизнеса, осуществляемого с США.

Трамп ранее на фоне беспорядков в Исламской Республике пригрозил нанести беспрецедентные удары по ней в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты. До этого он утверждал, что Штаты готовы ответить, если силовикам прикажут открыть огонь по протестующим.

В самом Иране заявляли, что пока не намерены принимать превентивные меры и настроены на переговоры, однако при необходимости полностью готовы к войне.

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в Исламской Республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.

С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви , сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.

В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон. На территории страны нет доступа к интернету.