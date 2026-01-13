Рейтинг@Mail.ru
В Китае девушка, купившая "страховку любви", получит 1,4 тысячи долларов
09:25 13.01.2026
В Китае девушка, купившая "страховку любви", получит 1,4 тысячи долларов
В Китае девушка, купившая "страховку любви", получит 1,4 тысячи долларов - РИА Новости, 13.01.2026
В Китае девушка, купившая "страховку любви", получит 1,4 тысячи долларов
Девушка из КНР, купившая "страховку любви" для своих отношений за 28 долларов, спустя 10 лет получит от страховой компании 1,4 тысячи долларов, пишет газета... РИА Новости, 13.01.2026
в мире, китай, шэньси
В мире, Китай, Шэньси
В Китае девушка, купившая "страховку любви", получит 1,4 тысячи долларов

Девушка из Китая получит 1,4 тысячи за страховку отношений

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. Девушка из КНР, купившая "страховку любви" для своих отношений за 28 долларов, спустя 10 лет получит от страховой компании 1,4 тысячи долларов, пишет газета South China Morning Post.
В 2016 году девушка по фамилии У из северо-западной провинции Шэньси купила полис "страхования любви" за 199 юаней (около 28 долларов по актуальному курсу - ред.) в качестве подарка для своего молодого человека. Страховой полис представлял собой своего рода "ставку на преданность" пары: если страхователь вступит в брак с указанным партнером в любую дату в течение десяти лет после трех лет с момента покупки полиса, он сможет получить либо букет из 10 тысяч роз, либо кольцо с бриллиантом в форме сердца весом 0,5 карата.
Пара официально зарегистрировала свой брак после десяти лет отношений в октябре 2025 года, таким образом, условия полиса были выполнены. В страховой компании сообщили, что полисы "страхования любви" были сняты с продажи в 2017 году, но оформленные ранее полисы все еще можно использовать. Компания предложила паре на выбор либо 10 тысяч юаней (около 1,4 тысяч долларов - ред), либо 10 тысяч роз. Молодожены выбрали деньги.
Как пишет газета, в 2017 году бывшая Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности КНР обязала страховые компании прекратить создание "сомнительных" продуктов, не имеющих реального юридического или страхового интереса, что привело к постепенному прекращению продаж так называемых страховок брака и любви.
