В Китае девушка, купившая "страховку любви", получит 1,4 тысячи долларов

ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. Девушка из КНР, купившая "страховку любви" для своих отношений за 28 долларов, спустя 10 лет получит от страховой компании 1,4 тысячи долларов, пишет газета South China Morning Post.
В 2016 году девушка по фамилии У из северо-западной провинции Шэньси купила полис "страхования любви" за 199 юаней (около 28 долларов по актуальному курсу - ред.) в качестве подарка для своего молодого человека. Страховой полис представлял собой своего рода "ставку на преданность" пары: если страхователь вступит в брак с указанным партнером в любую дату в течение десяти лет после трех лет с момента покупки полиса, он сможет получить либо букет из 10 тысяч роз, либо кольцо с бриллиантом в форме сердца весом 0,5 карата.
Пара официально зарегистрировала свой брак после десяти лет отношений в октябре 2025 года, таким образом, условия полиса были выполнены. В страховой компании сообщили, что полисы "страхования любви" были сняты с продажи в 2017 году, но оформленные ранее полисы все еще можно использовать. Компания предложила паре на выбор либо 10 тысяч юаней (около 1,4 тысяч долларов - ред), либо 10 тысяч роз. Молодожены выбрали деньги.
Как пишет газета, в 2017 году бывшая Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности КНР обязала страховые компании прекратить создание "сомнительных" продуктов, не имеющих реального юридического или страхового интереса, что привело к постепенному прекращению продаж так называемых страховок брака и любви.
