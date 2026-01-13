В Китае девушка, купившая "страховку любви", получит 1,4 тысячи долларов

Пара официально зарегистрировала свой брак после десяти лет отношений в октябре 2025 года, таким образом, условия полиса были выполнены. В страховой компании сообщили, что полисы "страхования любви" были сняты с продажи в 2017 году, но оформленные ранее полисы все еще можно использовать. Компания предложила паре на выбор либо 10 тысяч юаней (около 1,4 тысяч долларов - ред), либо 10 тысяч роз. Молодожены выбрали деньги.