От Шмыгаля ждут невозможного спасения энергетики Украины, заявил Килинкаров

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Денис Шмыгаль, которому Владимир Зеленский предложил возглавить министерство энергетики Украины, не сможет спасти энергетический сектор страны.
Верховная рада во вторник поддержала отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины. Ранее Зеленский заявил, что предложил Шмыгалю возглавить министерство энергетики Украины и стать также первым вице-премьером.
"Наисложнейшая ситуация сегодня в сфере энергетики, и расчет вроде того, что такой менеджер как Шмыгаль, бывший премьер-министр, нужен на должности министра энергетики. Хотя я не считаю его успешным премьер-министром или менеджером", - сказал агентству Килинкаров, комментируя отставку Шмыгаля.
Собеседник указал, что восстановление энергетики зависит в значительной степени не от самого министра, а от технических и финансовых возможностей. Украина, по его словам, сейчас не обладает ни тем, ни другим.
"Она может только заполучить какой-то финансовый ресурс, пользуясь поддержкой западных стран, в первую очередь европейцев. Насколько я знаю, они сейчас бегают по бывшим советским республикам в Прибалтике в поисках старого оборудования, которым можно было бы заместить поврежденные объекты. Вот чем будет заниматься Шмыгаль. Будет латать дыры, но говорить о восстановлении энергетического сектора Украины не приходится", - заключил собеседник агентства.
Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Коммунальные службы столицы заявили, что были вынуждены слить воду из систем отопления значительной части жилых домов города. Также компания "Киевводоканал" сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры. Позднее киевская администрация сообщила об увеличении временного интервала между поездами метрополитена до 10-12 минут после ухудшения ситуации в энергетике и введения аварийных графиков отключения света. По данным мэра Киева Виталия Кличко, к 12 января в городе остаются без отопления около 800 домов. Как заявил в понедельник глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.