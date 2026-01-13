Рейтинг@Mail.ru
От Шмыгаля ждут невозможного спасения энергетики Украины, заявил Килинкаров - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/kilinkarov-2067640075.html
От Шмыгаля ждут невозможного спасения энергетики Украины, заявил Килинкаров
От Шмыгаля ждут невозможного спасения энергетики Украины, заявил Килинкаров - РИА Новости, 13.01.2026
От Шмыгаля ждут невозможного спасения энергетики Украины, заявил Килинкаров
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Денис Шмыгаль, которому Владимир Зеленский... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:04:00+03:00
2026-01-13T17:04:00+03:00
в мире
украина
киев
прибалтика
спиридон килинкаров
денис шмыгаль
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147897/05/1478970552_0:168:3067:1893_1920x0_80_0_0_8ca33a428028ef7e1399b89bdc4b3b90.jpg
https://ria.ru/20260113/rada-2067627205.html
https://ria.ru/20260113/ukraina-2067620730.html
https://ria.ru/20260113/rada-2067553727.html
украина
киев
прибалтика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147897/05/1478970552_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_e7501cfbfc84a1c871c6c7cbb60ce369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, прибалтика, спиридон килинкаров, денис шмыгаль, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Прибалтика, Спиридон Килинкаров, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
От Шмыгаля ждут невозможного спасения энергетики Украины, заявил Килинкаров

Килинкаров: Шмыгаля бросают на спасение энергосистемы Украины, но оно невозможно

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкСпиридон Килинкаров
Спиридон Килинкаров - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в медиабанк
Спиридон Килинкаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Денис Шмыгаль, которому Владимир Зеленский предложил возглавить министерство энергетики Украины, не сможет спасти энергетический сектор страны.
Верховная рада во вторник поддержала отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины. Ранее Зеленский заявил, что предложил Шмыгалю возглавить министерство энергетики Украины и стать также первым вице-премьером.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Раде сочли символичным затопление подвала Минэнерго отходами
Вчера, 16:09
"Наисложнейшая ситуация сегодня в сфере энергетики, и расчет вроде того, что такой менеджер как Шмыгаль, бывший премьер-министр, нужен на должности министра энергетики. Хотя я не считаю его успешным премьер-министром или менеджером", - сказал агентству Килинкаров, комментируя отставку Шмыгаля.
Собеседник указал, что восстановление энергетики зависит в значительной степени не от самого министра, а от технических и финансовых возможностей. Украина, по его словам, сейчас не обладает ни тем, ни другим.
"Она может только заполучить какой-то финансовый ресурс, пользуясь поддержкой западных стран, в первую очередь европейцев. Насколько я знаю, они сейчас бегают по бывшим советским республикам в Прибалтике в поисках старого оборудования, которым можно было бы заместить поврежденные объекты. Вот чем будет заниматься Шмыгаль. Будет латать дыры, но говорить о восстановлении энергетического сектора Украины не приходится", - заключил собеседник агентства.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Здание Верховной рады второй раз за год осталось без отопления, пишут СМИ
Вчера, 15:48
Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Коммунальные службы столицы заявили, что были вынуждены слить воду из систем отопления значительной части жилых домов города. Также компания "Киевводоканал" сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры. Позднее киевская администрация сообщила об увеличении временного интервала между поездами метрополитена до 10-12 минут после ухудшения ситуации в энергетике и введения аварийных графиков отключения света. По данным мэра Киева Виталия Кличко, к 12 января в городе остаются без отопления около 800 домов. Как заявил в понедельник глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Глава СБУ Василий Малюк* - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Профильный комитет Рады поддержал увольнение главы СБУ
Вчера, 12:00
 
В миреУкраинаКиевПрибалтикаСпиридон КилинкаровДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала