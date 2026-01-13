https://ria.ru/20260113/kiev-2067531960.html
В Киеве ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света введены в Киеве и в Бучанском районе Киевской области, сообщили во вторник в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 13.01.2026
